陸媒：LG手機業務退出中國市場

國際電子商情綜合環球網、中國經營報、新浪科技報導，一位 LG 北京辦事處代表的人士指出，「LG 智慧手機業務退出中國了」。

LG(003550-KRX) 退出中國市場的主要原因與上一個時期的財務業績不佳有關。根據 2017 年的一份報告，這家韓國公司在 2017 年最後一個季度巨額虧損了 1.92 億美元。該公司的移動部門正在走下坡路，在一個新聞發布會上，該公司也坦承，正是由於中國品牌的激烈競爭導致的。LG 公司表示，華為、OPPO、vivo 等中國手機廠商的崛起，以及零組件成本的上漲都是造成虧損的原因。

據報導，LG 手機自從 LG 發布 V10 和 V20 之後，在中國幾乎就沒有了任何動靜，在全球手機銷量下滑的情況下，2017 年 LG 手機銷量為 1390 萬部，較 2016 年下降 1%。

雖然沒有 LG 官方提供的中國市場的 2017 年的銷售數據，但是據估算 2016 年全年 LG 的手機銷量僅為 16 萬台，而當年中國智慧手機總銷量有 4.8 億台。而且 LG 在 2017 年最重要的旗艦在中國尚未推出，包括 2017 年上半年推出的 LG G6 和下半年推出的 V30，LG 最後一款在中國推出的手機是 2016 年 5 月推出的 LG G5 SE。

2018 年 1 月 25 日，LG 電子公布了 2017 財年第四季度及全年財報，其營收和利潤均有較大增長，但 LG 移動部門虧損較為嚴重。財報顯示，2017 年第四季度，LG 移動部門虧損達 1.9 億美元。2017 年 LG 手機銷量為 1390 萬部，較 2016 年下降 1%。

放眼全球而言，LG 依舊是全球前十的智慧手機廠商，並且在北美、拉丁美洲等地依舊保持這不錯的市場份額。幸運的是，該公司預計將只退出中國智慧手機市場，LG 將留在中國高科技市場與其他產品上耕耘。

圖：AFP

但 LG 的市場份額的確受到中國手機廠商的擠壓。據市場調研機構 Canalys 分析師賈沫介紹，目前北美是 LG 手機最大市場，約占 45%，其次是拉美市場，將近 20%，其他市場包括歐洲和亞太地區，如韓國、印度、日本、澳大利亞等。

2017 年，LG 手機在各個市場的表現都不容樂觀。在北美市場，面對三星、蘋果等競爭對手，LG 手機高端產品表現欠佳，在美國的中低端手機市場中 LG 占有率稍高。不過，在這一市場中，2007 年就開始在美國銷售手機的中興勢頭十分強勁。

從拉美市場來看，聯想 (0992-HK) 收購摩托羅拉以來，憑借著摩托羅拉原有運營商和渠道的優勢，聯想手機獲得了不少的市場份額，華為、中興、TCL(000100-CN) 在拉美市場也有不俗表現，這些廠商都對 LG 構成了威脅。調研機構 CounterPoint 數據顯示，2016 年第三季度到 2017 年第三季度，LG 手機在拉美的市場份額從 10.4% 下降到了 9%。

圖：AFP

而在歐洲市場，華為的競爭力更加明顯。 賈沫指出「當初 LG、索尼 (6758-JP) 在西歐中低端市場都曾經擁有很大的占有率，華為進入歐洲以後，以更大的市場投入和更具競爭力的產品戰勝了這兩個品牌。而且華為在渠道方面也建立起了優勢，比如大多數運營商與華為有基建方面的合作，這利於華為手機產品進入運營商渠道。」同時，華為也越發重視品牌升級，市場研究公司 GfK 數據顯示，2017 年 1 至 10 月，華為高端品牌榮耀在芬蘭、俄羅斯的市場份額排名已進入前三。

亞太市場方面，LG 的表現分為兩種情況。在南亞、東南亞等發展中地區，走中低端路線的 LG 手機，被小米、OPPO、vivo 等中國品牌擠壓嚴重。小米在印度市場的表現尤為亮眼，數據顯示，2017 年上半年，小米在印度的業績同比增長率高達 328%。

小米在印度市場表現亮眼。(圖：AFP)

而在韓國、台灣、香港等國家和地區，LG 在高端手機市場依舊保有一定的占有率。不過賈沫指出： 「 這些地區的市場規模有限，並且市場相對更加固化，華為、OPPO 等也沒有投入很大精力去開發市場。」

同時，持續的虧損也讓市場對 LG 的手機業務表示擔憂。韓聯社引述韓國業內人士的消息稱，LG 移動部門或將取消高端手機業務。不過，LG 一名高管表示： 「 我們仍在做最大努力，希望能存活下去。 」