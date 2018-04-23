傳華為預計年底前撤出美國市場 北美重心轉向加拿大

在美國的處處針對後，華為也向外界傳遞即將撤出美國市場的信號。

據《Forbes》撰稿人、諮詢機構 Atherton Research 副總裁兼首席分析 Jean Baptiste Su 指出，美國市場已不再是華為全球戰略的一部分，最新的裁員也正在進行，預計今年底會完全撤出美國。

另一方面，華為並未完全放棄北美，正努力開發加拿大市場。據《The Verge》 報導指出，華為已和多家加拿大電信商簽署協議，將在 5 月 17 日發售旗艦手機 P20。

Su 表示，華為現在對美國已不感興趣。在深圳的華為年度分析師峰會後，華為輪值 CEO 徐直軍坦承，有些時間無法改變，所以他們不會看得太重。他說：「這樣我們就有更多精力和時間來服務我們的客戶，開發更好的產品，滿足客戶需求。有些事情就隨它去吧，我們也會心安理得。」

美國以國家安全為由，多次呼籲禁止華為和中興通訊的產品。華為也已經決定不在美國販售 P20 手機，並與美國電信商 AT&T 及通路商 Best Buy 取消經銷協議。

上月底，華為消費者業務 CEO 余承東曾經表示，他們不會妥協，會以世界級產品及創新技術，來贏得美國消費者信任。另一方面，他也強調，即使沒有美國市場，華為仍然會成為世界第一的手機廠商。

對於即將撤出美國的說法，華為回應，他們仍計畫未來幾周，在美國推出 MediaPad Android 平板電腦和 Matebook X Pro Windows 筆記型電腦，同時也繼續和通路夥伴如亞馬遜，微軟和沃爾瑪合作。

不過 Atherton Research 依然相信，華為到今年年底，就會永久關閉在美國銷售電信設備的業務。

據官網資料，華為在美國有 13 個辦公室，約 1200 名員工。 Atherton Research 估計，其中約 200 個職位，與美國的銷售、行銷與支援等直接相關，將遭到裁撤。