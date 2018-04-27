合資車企末日已至？外資：「如果歲月靜好 難道要因為婚姻法改了而離婚？」

中國對外資車企的限制將逐漸放開，合資車企股價近日大跌。不過，目前外資似乎還不急於撤離。

發改委 17 日宣布，中國在 2018 年將取消專用車、新能源汽車外資股比限制，2020 年取消商用車外資股比限制，2022 年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業不超過兩家的限制。

5 年過渡期過後，汽車行業將全部取消限制。此舉或有利於緩解中美之間緊張的貿易情緒，川普此前在推特上稱，與中國的汽車貿易是「愚蠢的交易」。

從目前合資車企的外資表態來看，他們還不急於快速撤出來。已有的在華合資企業多已經營多年，而且在本土化和銷售方面，比外資更有經驗。

「中國的合作夥伴還是會幫助了解市場，而中國的市場很難打通。」福特亞太區總裁 Peter Fleet 稱。福特計劃與眾泰組建新能源汽車合資企業，而福特目前尚無意單飛。

「如果你已經做成了成功的生意，你不會因為有新的法律框架而離婚。」寶馬 CEO Harald Krüger 稱，中國合資汽車股比放開的新政「不會一夜之間就讓中國翻天覆地」。

奔馳母公司戴姆勒稱，對目前在華的業務布局感到滿意，正在關注監管的進展。通用表示，在中國的擴張是與合作夥伴共同努力的結果，也會持續努力下去。

大眾汽車日前宣布，將在 2022 年再向其在中國的兩家合資企業投入 150 億歐元。2022 年，外資車企在合資車企中 50% 的股比上限將被取消。中國貢獻了大眾品牌約一半的銷量。

豐田日前也剛剛宣布，有意加大在華新能源汽車的投資，來應對中國汽車轉型中日益激烈的電動車競爭。

「我們認為我們會看到每個人都脫離他們的合資企業，自己單幹，」汽車研究機構 LMC Automotive 高級副總裁 Jeff Schuster 稱，「想脫離會有很多事情有做，而這有可能會給在華合作夥伴釋放不正確的信號。」

IHS Markit 亞太首席執行官 James Chao 稱，外國車企可能已經和中國企業在一條船上。「雖然提高股比可能有利於增加利潤，但其實他們（外資車企）已經十分依賴中國的合作夥伴。」

對於合資車企來說，外資不急於獨立當然是一件好事。尤其是嚴重依賴合資品牌利潤的車企，王雅媛港股圈分析，北汽、華晨等一些主要大型汽車集團中，合資品牌是利潤的主要來源，甚至是唯一來源。

『新聞來源／華爾街見聞』