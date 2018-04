美電影公司勝圖娛樂申請香港上市 連虧3年 但後台很大咖

美國電影公司勝圖娛樂 (STX Entertainment) 申請在香港主板上市,市傳初步集資約 5 億美元(約 39.2 億港元)。

據資料顯示,除美資基金 TPG 及創辦人外,聯想控股 (3396-HK) 旗下弘毅投資、騰訊 (0700-HK) 及電訊盈科 (0008-HK) 等均有投資勝圖娛樂。由於勝圖過去連續 3 年虧損,合共虧逾 9 億美元 (約 70.6 億港元),估計需要透過市值或收入等測試才能在港上市。

綜合香港明報、星島日報報導,上市文件顯示,勝圖娛樂提供一站式電影服務,包括製作、營銷、擁有到發行電影內容,業務設定為連接全球兩大娛樂市場,已與中國市場上大型企業建立戰略合作伙伴關係,其中阿里影業 (1060-HK)、華誼兄弟及 XG Media 等公司有商業關係。

勝圖娛樂去年收入按年升約 9.4% 至 2 億美元,當中約 68% 來自院線公映後收益,約 18.4% 來自國際授權收益,約 10.9% 來自院線收益。集團提到,去年院線收益大跌 74.4% 至 2203.4 萬美元,主要是由於去年製作及上映電影,多為只供發行的電影,而非內部製作。

不過,勝圖娛樂連續 3 年錄得虧損,去年虧損為 4.09 億美元,按年擴大約 49.8%,值得留意是,其衍生金融工具公平值虧損按年升 132.5% 至 3.01 億美元,集團解釋是由期間內已發行優先股數量的變動。

勝圖娛樂指出,其戰略是專注於「模型電影」,特點是製作預算介乎 2000 萬至 8000 萬美元;一名或以上出演標誌性角色,並於美國最少 2000 塊銀幕全國上映及全球同步上映,及設計為減輕股權風險的融資架構。集資主要用作併購以支持在中國的增長、增加影片股權、有部分共同融資安排到期時,增加影片擁有權、用於電視、動畫和替代節目的增長措施等。

事實上,勝圖娛樂參與多套好萊塢電影出品,包括成龍主演的《英倫對決》(The Foreigner)、《莫莉遊戲》(Molly's Game)、《星際特工:千星之城》(Valerian and the City of a Thousand Planets)。

集團表示,有更多中美合拍片正在籌備中,包括與騰訊合作攝製的 Jason Statham 動作片《Killers's Game》及與好萊塢阿里影業合作攝製的科幻小說電影《Steel Soldiers》。

勝圖娛樂上市前投資者包括私募基金 TPG Growth、聯想控股旗下的弘毅投資。在 2016 年至 2018 年,集團引入多名 C 系列影視娛樂行業的投資者,包括騰訊及電訊盈科及歐洲有線電視電訊集團 Liberty Global 等;弘毅投資主席兼行政總裁趙令歡、電盈媒體董事總經理李凱怡亦有擔任非執行董事。

其它新股方面,大陸物業代理公司易居中國昨也申請上市,易居中國的初步招股文件指出,去年股東應佔溢利為 3.52 億元人民幣,而 2015 年以及 2016 年,分別有 1.65 億元人民幣以及 4.87 億元人民幣。

易居中國的股東包括碧桂園 (2007-HK)、萬科以及恒大(3333-HK) 等大型內房企業。

其餘 2 家上載初步招股書的公司,包括長三角內房企業 DaFa Properties Group 以及新加坡洗衣公司 ZSG Holdings。