皖通高速(00995-HK)一季度淨利潤同比減少8.68%至2.68億元

皖通高速(00995-HK)公布，2018年第一季度，集團營業收入約7.28億元人民币(下同)，同比增長1.64%；歸屬于上市公司股東的淨利潤約2.68億元，同比減少8.68%；基本每股收益0.1616元。

公告稱，淨利潤下降的主要原因系集團的子公司甯宣杭高速狸宣段通車後計提折舊攤銷以及借款利息費用化所緻。

報告期内，集團共實現通行費收入6.95億元，與去年同期相比增長1.58%。合甯高速公路繼續受「四改八」擴建工程全椒段施工影響，通行費收入同比下降6.60%；受泗許高速安徽段全線貫通後的分流影響，連霍高速安徽段通行費收入同比下降9.71%；受宿揚高速江蘇段開通影響，甯淮高速安徽段通行費收入同比下降9.27%；自2017年5月起與205國道平行的老205國道設置限寬限高設施，導緻大量貨車回流至205國道，受此因素影響，205國道天長段新線通行費收入同比增長38.66%。

此外，報告期内，各項政策性減免措施繼續執行。2018年第一季度集團各項減免金額共計2.24億元，同比下降0.44%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)