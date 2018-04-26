搶攻行動影音商機 中華電及遠傳分推不同促銷方案

搶攻行動影音商機，中華電信 (2412) 及遠傳 (4904) 推出不同促銷方案，其中，中華電信推出全新加值服務 - Hami Video 運動，強調月租只要 69 元，立即擁有愛爾達體育家族頻道及 VOD 功能，高畫質賽事影片隨選隨看。至於遠傳 friDay 影音推出一系列「friDay 影音超展開」活動，除抽 friDay 影音使用序號等獎項，看片還有機會獲得 OVO 4K 電視等優惠。根據中華電信觀察，近年客戶使用 Hami Video 觀賞影音比例上升，其中，運動類別更為觀看排行中的前三名，顯示客戶對於體育賽事影音的需求增加。中華電信為滿足廣大運動迷使用需求，特別推出 Hami Video 運動加值服務；每月僅支付 69 元，即可隨時觀看愛爾達家族體育頻道及各種體育賽事直播，包含 2018 世足賽、BWF 世界羽球巡迴賽、2017-18NBA 季後賽 / 總冠軍戰、PGA 高球美巡賽、職棒、職籃等精彩賽事；若錯過賽事現場直播，Hami Video 運動還有隨選影片功能，可輕鬆回顧所有經典賽事，提供球迷最方便與高品質的觀影體驗；Hami Video 手機、平板、PC 皆可播放。搶攻 2018 世足賽商機，中華電信推出「Hami Video 看世足好禮三重抽」，贈品包含 3 台賓士汽車、30 台中華汽車 emoving Shine 電動二輪車、15 台 iPhoneX、15 台聲寶 55 吋 4K 電視等大獎。



至於遠傳旗下數位品牌 friDay 的歌曲「friDay 超展開」上線，遠傳推出「friDay 影音超展開」三重優惠活動，除免費看電影，也將送出可取代家中有線電視的隨選隨用、無限暢看符合用戶需求的電視盒，再加碼 eTag 優惠。



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