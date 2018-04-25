三大法人賣超71億元 外資續賣鴻海 恐追平歷史次長賣超紀錄

台股今 (25) 日走勢弱中透堅，終場下跌 19.53 點，以 10559.97 點作收，拉出 70 點的下影線，三大法人部分，外資及陸資賣超 71.8 億元，外資自營商賣超 0.38 億元，投信賣超 5.64 億元，自營商自行賣超 2.91 億元，自營商避險買超 8.99 億元，合計三大法人賣超 71.37 億元。權值股鴻海今天續遭外資賣超，累計已連 22 天賣超，若明天再遭賣超，就將追平去年連 23 賣的歷史次高紀錄。

期貨部分，三大法人反倒是同步偏多操作，外資加碼多單 207 口，淨部位多單來到 28994 口；投信回補空單 461 口，淨部位空單來到 27685 口；自營商回補空單 3920 口，淨部位空單來到 2464 口，合計三大法人回補空單 4588 口，淨部位空單為 1155 口。

外資今日繼續同步賣超電子三雄，其中中台積電取代了鴻海，躍居外資賣超首位，遭賣 1.87 萬張，也是連續 4 天賣超，鴻海雖然退居到外資賣超第 3 名，但是賣超張數也仍有 1.49 萬張，且外資也是連續 22 天賣超，明天就有機會追平歷史次長賣超紀錄。股王大立光遭外資連 6 天賣超，但今天僅賣超 1 張。

至於金融及傳產則仍是外資主要加碼族群，其中包括富邦金、元大金、永豐金、富邦金、中信金、玉山金、台新金、兆豐金、第一金、合庫金等均獲得外資買超，另外即將併入新光金的元富證，也獲得外資逾萬張的買超。

傳產部分，包括華新、台泥、長榮航、台化、亞泥、中石化、大成鋼、宏盛、遠百等，外資也都有超過 2000 張的買超。

ETF 部分，外資連續 3 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 2 天沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連 4 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 17954 張，第 2 名開發金，買超 16729 張，第 3 名元大金，買超 11299 張，第 4 名元富證，買超 10848 張，第 5 名晶電，買超 7860 張。6 到 10 名依序為，永豐金，買超 7523 張；元大台灣 50 反 1，買超 7448 張；華邦電，買超 6836 張；華新，買超 6137 張；台泥，買超 5887 張。

外資集中市場賣超第 1 名台積電，賣超張數 18670 張，第 2 名聯電，賣超張數 16831 張，第 3 名鴻海，賣超張數 14984 張，第 4 名新光金，賣超 14367 張，第 5 名元大台灣 50，賣超 10118 張，6 到 10 名依序為，燿華，賣超 7277 張；神腦，賣超 4959 張；強茂，賣超 4851 張，元大滬深 300 正 2，賣超 4232 張，佳世達，賣超 3499 張。

法人表示，外資今天繼續賣超電子權值股，包括鴻海及台積電賣壓仍無法止歇，是指數跌破年線的關鍵，不過就目前來看，因為時間接近 520，市場預期政府將有護盤動作，接下來就看官股與外資雙方之間如何應對，如果外資賣壓有機會減緩，指數就有機會重新站回年線之上。