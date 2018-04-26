訊連推出全球首款人工智慧影片特效工具 增添業績成長動能

訊連 (5203) 推出全新「AI 藝術風格插件」，為專為旗下全球熱銷影音創作軟體威力導演 16 量身打造的專業視覺特效插件，導入時下熱門之 AI 人工智慧技術，透過深度學習運算，讓個人原創影片瞬間轉換為有如大師繪畫風格之動態創作，透過推出新品，增添業績成長動能。訊連科技董事長暨總經理黃肇雄表示，近年來，軟硬體強勢整合，大幅降低人工智慧及深度學習技術門檻，也讓多媒體創作變得無限可能。透過 AI 技術訓練之運算引擎，可理解藝術創作中筆觸、色彩等運用。透過 AI 藝術風格插件，訊連科技將這項頂尖技術與影音剪輯軟體威力導演完美結合，打造前所未有的視覺創作體驗。



AI 藝術風格插件為全球首款針對 Windows PC 平台設計的 AI 影片特效工具，透過局端運算（Edge Computing），不需透過耗時且費用高昂的 AI 雲端運算，使用者可使用 nVidia CUDA 3.0 核心（nVIDIA GT710 或更高階顯示卡）之系統，便能將個人影片重繪為梵谷手繪油畫風格之動畫創作。AI 藝術風格插件支援威力導演 16 或以上版本，可匯入及製作高達 4K 解析度之影片，輕鬆打造風格獨具之藝術風格作品。



獲得奧斯卡最佳動畫長片提名之《梵谷：星夜之謎（Loving Vincent）》，為全球首部全油畫繪製之動畫長片。此片斥資新台幣 1.65 億元、耗時 6 年，由 125 位藝術家以手繪方式繪製 6.5 萬幅梵谷風格油畫，以每秒 12 張畫格完成此超過 90 分鐘之鉅作。透過全新之「AI 藝術風格插件」，不需再花費高成本及時間，便能與藝術大師梵谷跨時空合作。



傳統影片剪輯軟體風格濾鏡僅僅是在畫面上疊加風格，但效果過於單調且缺乏層次。AI 藝術風格插件則能真正深度學習並理解人類藝術創作思維，將難以具名的美感計算並抽取出來，完整臨摹，表現忠於藝術大師的風格及筆觸。訊連率先推出梵谷及印象派畫家二組 AI 藝術風格插件，各組插件收錄十幅不同風格的大師繪畫作品，能將個人影片創作瞬間轉換為大師傑作。



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