三貝德業績旺 股價突破盤整伺機挑戰新高價

三貝德數位 (8489) 今天股價放量突破近期盤整，有機會挑戰前波歷史新高價 338 元。據了解，第一季隨併購及與中國影音平台網站愛奇藝合作效益逐步發酵下，單季業績可望有亮眼表現，此外，4 月再新增併購業績，單月營收也將明顯跳增，今年呈現逐季成長態勢，下半年會比上半年佳。三貝德近 1 年多在全台快速整併多達 10 家知名龍頭補習班，旗下有 30 個實體補習班據點、逾 400 位名師，2017 年補習學生超過 2.8 萬人，一舉將市佔率提升至 9.11%。



此外，兩岸大進擊的三貝德，3 月底開始搶攻中國上億收視群眾，與中國最大影音平台網站愛奇藝強強聯手，達成 K12 教育內容授權合作，今年將陸續提供逾 1300 支自製教學視頻，在中國愛奇藝主站、部分與愛奇藝合作 OTT 平台播出；未來，兩者計畫進一步攜手經營大陸補教與數位產品 O2O 虛實整合教育市場。



根據三貝德規劃，今年仍持續進行併購，三貝德表示，加入子公司亞洲教育大平台條件包括營收 5000 萬元以上、淨利率 10%、當地市佔率 20%、高端榜單佔比 30% 及平均學生分數 90 以上，目前符合這條件的有 100 多間，公司目標今年家數可較去年倍增，至少 20 家以上規模。



法人指出，三貝德今年上半年愛奇藝平台上架，下半年則積極拓展國內補習班據點，今年業績可望再寫新猷。



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