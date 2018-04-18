4K螢幕及VR漸普及 訊連推出全新PowerDVD 18

訊連 (5203) 推出全新版本 PowerDVD 18 播放軟體，PowerDVD 18 承襲系列產品優良傳統，除支援 4K Ultra HD Blu-ray 及主流 VR 裝置外，於全新版本中，更大幅強化對 4K HDR 顯示器及 21：9 超寬顯示器的支援。針對 YouTube 用戶，亦大幅強化觀看線上直播、360 度影片及 YouTube HDR 內容體驗。訊連科技董事長暨總經理黃肇雄表示，近年來，4K HDR 螢幕及 VR 頭戴式顯示器市場愈益普及，帶動玩家對於超高畫質影片播放及線上媒體串流服務的高度需求。身為全球影音播放軟體領導品牌，新一代 PowerDVD 18 不僅支援 4K HDR 藍光播放、YouTube Live 直播服務，更整合 VR 360o 平台，次世代影音娛樂一次到位，輕鬆打造家庭劇院或個人電腦娛樂體驗。



PowerDVD 為全球首款支援超高畫質藍光 (Ultra HD Blu-ray) 及 HDR 10(高動態範圍)，PowerDVD 18 亦新增 YouTube HDR 內容播放。現行個人電腦上並無 YouTube HDR 內容專屬播放軟體，使用者需要繁複設定和安裝無數套件，才能於個人電腦上



播放 YouTube HDR 內容。PowerDVD 18 為全球首款支援 YouTube HDR 內容影音播放軟體，可完整發揮 4K HDR 螢幕優勢，保留更多影像明暗細節、提升色彩深度表現，畫面色彩更為豐富。



PowerDVD 18 大幅升級線上媒體串流體驗，支援 YouTube Live 直播功能，搭配全新「迷你播放模式」，能在觀看電影或 YouTube Live 直播時，將影片視窗置頂播放，工作、娛樂即時同步。



針對 VR 內容愛好者，PowerDVD 18 支援 HTC Vive 及 Oculus VR 頭戴式裝置，讓玩家沉浸在如同一級玩家世界的 3D-360 度沉浸體驗。即便用戶未能擁有 VR 頭戴式裝置，也能透過全新的「360 度多重視角檢視模式」，於一般螢幕中同時觀看 360 度環場的多個視角。



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