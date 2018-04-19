訊連旗下玩美移動發布全球程式競賽 打造更多創新服務

訊連 (5203) 持續在美妝科技耕耘，旗下玩美移動發布「AI Meets Beauty」全球程式競賽，會同中央研究院共同舉辦以及全球最大的電腦教育及科學機構美國計算機協會 (ACM) 共同協辦，讓所有 AI 領域專家一同投入程式設計，透過少量的訓練資料達到精準 AI 圖片辨識，從 50 萬件商品圖中準確判別美妝商品即有機會獲獎，盼打造更聰明的美容消費體驗。玩美移動總經理張華禎表示，相信人工智慧的轉型運用將為生活帶來極大效應，大力投資開發，可預見下個階段的 AR 與 AI 將提供美妝用戶、品牌、通路上解決更多問題，創新更多服務。「AI Meets Beauty」全球程式競賽呼召世界各地頂尖 AI 高手來一起發展美妝科技，透過 AI 提供廣大的美妝用戶更多美麗生活方案、打造個人化、立即化、隨手可得的體驗。



玩美移動長期耕耘 AI 專業領域，App 除了提供逼真感受 3D AR 虛擬試妝，也導入 AI 功能，提供用戶即時虛擬變換髮色、肌膚檢測以及雜誌、廣告刊物的人像視覺，皆能透過玩美彩妝 App 馬上轉換 AR 妝容提供試妝。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』