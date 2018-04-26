〈六角拚餐食多角化〉自創品牌搶進烘培市場 目標在台開8家

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (26) 日宣布旗下自創烘培品牌「BAKE CODE 烘培密碼」首次在台北市展店，為全台第 3 家店點，預計今年還會再開 1 家，明年加速展店開 5 家，從趨於飽和的手搖飲料市場外，全力搶進烘培、輕食市場，預計 3 年全球可達 30 家規模，其中，台灣至少設立 8 家。

六角「BAKE CODE 烘培密碼」目前僅新竹有 2 家據點，以及美國 2 家、加拿大 3 家，此次是在台首次跨出新竹到台北展店，藉此宣告六角發展烘培品牌的企圖心。

六角董事長王耀輝指出，烘培店投資較飲料店大，還必須要培養師傅，展店無法太快，不過，烘培店定位更貼近平民日常美食，可藉此切入更大的市場大餅。

「BAKE CODE 烘培密碼」標榜歐法和日式麵包，平均客單價約 150 元，且北市首店主打歐洲街頭平民美食「捷克生乳煙囪捲」和「比利時鬆餅」，設置現做餐檯，藉此做出與其他麵包店差異化。

六角旗下正餐品牌由子公司王座餐飲管理，六角則轄有手搖飲料「日出茶太」、甜品品牌「ZenQ 仙 Q」、「BAKE CODE 烘培密碼」、「La Kaffa 咖啡輕食」以及「春上布丁蛋糕」等飲料和輕食品牌，預計今年在台日出茶太要再開出 8 家、ZenQ 4-5 家，以及 BAKE CODE 2 家，營運動能成長無虞。