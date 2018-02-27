可成已導入逾萬台機器人 上半年看好高階筆電需求

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 持續加速導入自動化，據了解，目前可成產線上已設置逾萬台機器人手臂，提高自動化比重，而在上半年產品需求狀況上，可成也看好，各家筆電品牌廠的高階機種，採用金屬機殼比重將持續提升，有助可成營運。

展望今年，可成表示，隨著客戶新產品陸續進入量產拉貨期，預期今年營運將可維持強勁成長。

可成 1 月營收表現亮眼，首次突破 80 億元大關，儘管較去年 12 月下滑 11%，但受惠於出貨數量增加，以及產品設計趨勢有利高階機殼業務，年增率達 68%，法人估，雖然 2 月有春節假期工作天數較少的因素干擾，不過可成受惠產品組合較完整，仍有機會交出較去年同期 47.44 億元成長的表現。

可成持續在產線上導入機器人，據了解，目前可成產線上已設置逾萬台的機器手臂，可成表示，這些機器人的產能以最保守兩班計算，至少等於 2 萬人的產能，產品精準度也更加穩定。

在終端產品需求狀況部分，可成表示，上半年主要還是以電腦產品狀況較好，尤其是金屬機殼在各家筆電品牌廠高階機種中，採用比例持續提升，有助可成營運。

如果投資人短線仍看好可成，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如可成兆豐 75 購 03(069456-TW)、可成元大 75 購 04(069398-TW)、可成群益 76 購 02(069809-TW) 等。