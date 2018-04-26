長榮航今年將招募200名地勤新血 即日起至5/13推線上旅展優惠

長榮航空 (2618) 為因應今年第三季將開始陸續引進 787 機隊，配合機隊及航班持續增加，以及因應未來營運規模需求，近日將展開年度地勤新血招募，此次將招募約 200 名地勤人員，報名日期自明 (27) 日起至 5 月 7 日止。此外，搶在夏季旅展前，長榮航空也宣布即日起至 5 月 13 日起推出線上旅遊展，希望搶攻更多夏季出遊旅客商機。長榮航空連續兩年獲得 SKYTRAX 五星級航空認證，以及被 TripAdvisor 旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第五名的長榮航空，日前榮登求職指南「Cheers 雜誌」2018 年新世代最嚮往企業第三名(交通運輸業第一名)。長榮航空表示，此次招募地勤人員含括營業、客服、客運運務、貨運運務、簽派 / 航技、組員調派、數位行銷 / 網站經營、財務以及電算等九大類別。除了財務、簽派 / 航技以及電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，預計今年 8 月及 9 月分梯報到。



長榮航空進一步指出，一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。



除地勤人員之外，長榮航空也同步進行飛航組員的招募，2018 年預計招募國籍培訓飛航學員、有經驗培訓副機師及外籍副機師約 140 名，並於公司官網隨時接受機師報考，提供熱愛飛行的有志青年最佳圓夢管道。



此外，2018 台北國際觀光博覽會將於 5 月 4 日至 5 月 7 日在台北世貿一館展開，是夏季最大的旅展，長榮航空也特別於 A 區主走道設立攤位，搶在夏季旅展前，長榮航空宣布，即日起至 5 月 13 日推出「夏天好樂，世界我來了!」線上旅展活動，特別精選多條熱門航線推出優惠價格等，同時針對 7 月 1 起開航的台北 - 清邁航線祭出優惠票價 6,392 元起 (未稅)，天天直飛，提供前往泰北的旅客最便利的飛航服務。



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