投資愈簡單愈好 副總裁：把你的APP刪掉

文．洪寶山

投資一定要作功課嗎？如果真的沒這種天分，只會領死薪水存銀行，又想累積財富求安心退休怎麼辦？在金融界資歷超過二十年，曾擔任花旗銀行副總裁，也曾是台新銀行副總經理，現在是《阿爾發機器人理財》總經理、知名粉專「副總裁的理財日誌」版主陳志彥表示，投資最重要的，是要分散風險、長時間投資，並確實設定目標，才能到達目的地，實現真正的財富自由。

陳志彥指出，最早的「機器人理財」，是 2008 年金融海嘯後，國外的 Betterment 提供投資人分散風險的投資計畫，簡單管理被動型基金，達成特定年歲的財務目標：「就好像一台無人汽車，會載我們到想到的目的地，但要先有清楚的目標。」很多投資人都以為：「目標就是賺錢啊，但這不是目標，只是方法。」就好比搭乘計程車跟司機說：「你一直往前走，開愈快愈好。」但車開到哪去，卻不得而知。

他舉例：「希望六十五歲退休後，可以有二千萬資金，像這樣有清楚的時間跟金額，這才是目標。」

機器人理財 量身訂作財務規劃

假設三十歲跟五十歲不同年齡層的人，期望六十五歲存到二千萬，兩者風險屬性是不同的。

「機器人理財」幫人量身訂作財務規劃，陳志彥說：「我們用『指數型基金 ETF』做資產搭配，主要是全世界的股票跟債券，相較一般金融機構的基金，內含管理費非常低。」只要用少少的金額，就可以分散風險投資到全世界，依據馬可維茲 (Harry Markowitz，諾貝爾經濟學獎得主) 的模型設計投資組合，陳志彥進一步說明：「在不同的風險下，可以找到投資報酬率最適合的產品，從低風險到高風險的投資組合，每年投資報酬率大約在 5％至 8.3％左右。」

許多人把財富管理交給銀行理專，卻沒有賺到期望的利潤，陳志彥揭露背後原因：「銀行銷售的金融商品是短線操作，每多交易一筆，理財專員就能賺取客戶手續費。」不只是銀行、券商收的手續費，更大的隱藏費用，就是基金內含管理費。

陳志彥進一步解釋：「一般基金內含管理費每年 2％至 2.5％，ETF 內含管理費只有萬分之八。」去年金管會鼓勵金融科技，陳志彥認為「機器人理財」費用降低而且透明化，可以和客戶達到雙贏，才會創立阿爾發機器人理財。

陳志彥強調：「我們不收手續費，只收客戶平台費，一年 1％。」相較目前有銀行也推出機器人理財，同樣不收手續費，但平台管理費一年高達 1.8％，使用一般基金投資，因此管理費每年 2％至 2.5％，「等於一年要賺到 4％以上才能獲利，客戶的利潤都被管理費吃掉。」他談起自身慘痛經歷：「十五年前台股 8000 點時，買某家投信基金，直到去年台股 8500 點才賣掉，收到對帳單嚇一跳，賠了三成，還打電話去問是不是算錯，後來才發現被管理費吃掉。」

太複雜的金融商品風險高

每年相差 2％的管理費，真的差這麼多嗎？陳志彥再舉例：「投資一百萬，如果平均報酬率 7％，十年後會增加一倍變二百萬，等於獲利一百萬，但如果有管理費 2％，投報率只剩 5％，原本賺一百萬變成六十五萬，如果管理費 3％，十年就等於少了五十萬。」他的著作《誰偷走你的獲利》讀者有一位媽媽，為了孩子的教育基金，交給金融機構理財，兩年賠掉一半，求助陳志彥就建議她：「可以買幾檔指數型基金。」結果竟沒有券商願意賣她，因為金融機構只有特定商品。

「投資愈簡單愈好！」太複雜的金融商品容易虧空賠錢，陳志彥談起有名的例子：「之前連動債因一場金融海嘯，很多人賠了很多錢；銀行賣人民幣的外匯產品 TRF，也讓法人賠了很多錢；今年農曆過年前，二月初美國股市回檔，造成二月六日選擇權全台共賠掉四十億。」這些產品的共通點是「很複雜、太多衍生性金融商品。」他認為：「如果自己都無法說清楚所買的金融商品，就是太複雜。」

學股神巴菲特：簡單做到極致，追求長期複利效果

「指數型基金 ETF」可以達到簡單分散投資風險。例如：美國 S&P 500 指數，等於投資了美國最好的五百家企業；台灣五十，等於投資台灣前五十大企業，但陳志彥提醒：「如果只買台灣，其實台灣只占全球股市 1％，就放棄了另外 99％市場，而且風險增加。」其實世界上沒有一個完美無缺的投資組合，「只有適合與不適合，能長期持有的，就是好的投資產品。」如前段提到二月份的回檔，如果不急著賣出，就是選到好的投資標的。

既然簡單投資就能致富，為什麼要成為第二個巴菲特這麼難？陳志彥指出，2015 年英國金融時報曾深入探討，巴菲特會成功，是他生活、投資、社交活動都很簡單，把「簡單做到極致」。

巴菲特著名的一年一度慈善午餐競標，2008 年一位紐約基金經理人花了六十萬美元與巴菲特共度午餐後，做了三個改變：「第一，把辦公室從紐約搬到瑞士鄉下；第二，把辦公區劃分為兩區，一個是有電腦電話的辦公區，另一個閱讀區不得帶 3C；第三，以往打電話給券商交易，改成在券商下班時間發 Email。」陳志彥解釋：「這些都是為了遠離市場噪音，專心在投資上，最終基金操作績效提升了。」

而且巴菲特平均投資時間，是「永遠」，就是買了就不賣掉，長期累積財富。「巴菲特所有資產，百分之九十九是五十歲後累積出來的。」需要經歷時間，才會有複利的效果。

不要短線思考 過度跟隨股市波動

美國有個孤兒名叫葛蕾絲，在藥廠當祕書四十三年退休，2010 年享年一百歲過世，被發現她名下財產七百萬美元，都捐給當地慈善機構。

「從任何角度看，你都不覺得她是個有錢人，因為她沒換過工作，從二十歲開始賺來的一點錢，都買了藥廠股票整整八十年。」陳志彥教大家，正確的投資方法，加上時間夠長，複利效果就十分驚人。

「我是 70％放在股票，30％放在債券。」陳志彥大方分享自己指數型基金投資的配置：「股票中 40％，放在美國大型股及小型股各半，另外 30％放在美國以外的已開發國家，如歐洲、日本，最後 30％，則放在新興市場。」這樣的分配法，是參考「全球股票市值」，因為美國股票市值就占了全球將近一半。

「永遠不要去短線思考，如果你經常在看盤，就不是一個好的投資，應該把 APP 刪掉。」陳志彥呼籲投資人簡單投資，要避免：「太常看股市波動，情緒起伏大，容易活在後悔中，造成做出錯誤的決策。」

來源：《理財周刊》 922 期

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