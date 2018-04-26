【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到外資在期現貨持續偏空操作之下，使得台股再度開高走低，終場加權指數下跌 71.39 點，跌破 10500 整數大關，技術面上持續偏向空方，操作上建議利用期貨進行避險，而外資在現貨部分賣超 53.32 億，合計三大法人現貨淨賣超 86.73 億。

《國際金融市場焦點分析》

預期通膨揚升將促使 FED 加速緊縮，以及美國國債標售增加供給，美債殖利率於周三終於站上 3% 重大關卡，也持續在股匯市發揮影響力，美元指數在週二拉回並於 90.5 點附近獲得支撐，昨日在歐元及日圓領跌非美貨幣下，盤中突破 91 點整數關卡；股市方面同樣受到殖利率飆升所衝擊，道瓊工業指數在連續五天下挫後，週三終於在波音公司財報強勁領漲下反彈小漲，不過科技股依舊較為弱勢。

《國際商品市場焦點分析》

美國 EIA 周三公布截至 4 月 20 日當周，美國原油庫存意外增加 217 萬桶，市場預期為減少 160 萬桶，油價受到衝擊，短線下挫後出現買盤承接反彈，隨後即陷入劇烈震盪，直至尾盤才急拉突破整理，收盤小幅走高；美債殖利率持續攀升，美元指數創下近三周高點，金價因此再度受到衝擊，收盤再度下跌超過 10 美元；市場焦點重回美國小麥今年品質低落的事實，期價大漲回到近七週高點。

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