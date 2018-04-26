六角BAKE CODE預計三年展店30家 今年營收拼增五成

六角 (2732) 加速拓展營運版圖，旗下「BAKE CODE 烘焙密碼」在全球現已駐點台灣、美國及加拿大等國，此次落腳在台北內湖展店是台灣繼新竹地區之外的第一家門店，將於 4 月 28 日開始營運。六角董事長王耀輝表示，BAKE CODE 目標三年內將在全球開 30 家店，明年將再開 5 家，台北店單月營收預估可達 200 萬元，而今年再展店計畫啟動下，營收成長上看五成，整體的營運表現也將優於去年。「BAKE CODE 烘焙密碼」標榜歐法與日式麵包，平均客單約 150 元，王耀輝指出，目前展店計畫將以街邊店為主，首選家庭客較多的住宅區域展店，每間展店成本約 600-700 萬元，單店預計 3 個月後可以開始獲利，有望在一年後回收成本。



而在展店進度部分，王耀輝提到，日出茶太展店數將以每年 20% 的速度成長，台灣今年將再開 8 家，ZenQ 仙 Q 則將開 4-5 家，大阪王將 10-12 家，而持股 60% 的杭州瑞里旗下的手搖茶品牌，今年則將展 600 家店，規模預計達到 1700 家。



王耀輝認為，中國餐飲市場競爭激烈，與瑞里的合作將可加速六角進軍中國的佈局，持股 60% 的瑞里去年營收約 1 億多人民幣，獲利約 1000 萬人民幣，而今年營收目標成長 30%，將於今年第一季開始認列，此外，瑞里也希望在三年內可以在兩岸三地申請上市櫃。



而六角去年啟動餐、食分離，旗下持股 74% 餐飲子公司王座餐飲品牌包含銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、探魚及大阪王將餃子。王耀輝指出，王座今年將展 22 家店，展店高峰將落在第二到第三季之間，5 月有 4 家新店開出，希望今年營收數字能成長到 10-12 億，預計年底前登陸興櫃。



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