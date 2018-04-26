瑞年國際(02010-HK)：現時虧損乃之前電商衝擊造成

瑞年國際(02010-HK)此前公佈業績，截至2017年12月31日止年度，公司錄得虧損8666.7萬元人民幣，較2016年有虧損擴大趨勢。公司主席兼行政總裁王福才稱，自2013、2014年電商平台開始興起以來，在保健行業方面出現的會議營銷和直銷對傳統渠道造成重大影響和帶來慘烈競爭，而這在近兩年造成更為嚴重的業績下滑，現時的虧損是前些年問題的反映。他續指，公司目前正在申請直銷牌照，以及發展會議銷售，同時也在實施底價銷售策略。

公司今年三月夥同甘肅張掖民了生態工業園區管理委員會以及張掖市永正藥業訂立合作備忘錄發展大型養老園區「張掖安老項目」，預計投資總額最高人民幣10億元，建築面積16萬平方米。王福才稱，因項目十分龐大，第一期至少也需五年時間才能完成。至於回本期，王福才稱，項目的收入會和公司資深業務銷售融合在一起，隨著投入一步步注入，收入也會逐步錄得，是滾動式的發展。

公司目前大力發展養老養生項目，而作為一家主業為生產胺基酸保健產品的供應商，瑞年國際去年研發費用投入僅為前年約十分之一。這會否意味著公司有意轉型？對此，王福才稱這屬於正常，研發投入會視實際情況需要等部署，而未來公司會有計畫的將兩方面業務全面開展。屆時安老項目可拓展公司客戶基礎、提供新客戶群，並發揮協同效應。

文：鄒舒惠

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