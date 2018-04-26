揪出富國銀行 CFPB大數據庫將不再對外開放？

當消費者對銀行提出投訴時，無論是處理抵押貸款還是信用卡糾紛，在美國都有一個地方可以投訴，那就是：消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau，CFPB) 網站。

同時，網站還可點擊並蒐索其他類似的投訴案件，簡而言之，就是消費者在衡量是否與某家銀行，或其他類型的金融公司開展業務時可以使用的工具。此外，調查人員也喜歡這個數據庫，因為當數以千計的類似投訴出現時，可能是一個新案件的警示。

CFPB 頁面 / 圖：CFPB

然而，美國總統川普政府制定的 CFPB 最高官員 Mick Mulvaney 本週再次傳出消息，表示希望關閉此網站的部份功能，至少不對外公開資料庫內容。

CFPB 是個什麼組織？

自 2008 年金融風暴後，於 2010 年立案的《陶德 - 法蘭克法案》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 開創了消費者金融保護局 (Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)。 雖然各有利弊，但從設立至今，CFPB 共為 2900 萬美國人爭取到了高達 119 億美元的賠款金額。被罰款的如美國聯通 American Express (AXP-US) 或富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 等。

川普政府此舉，對金融業來說當然是樂見其成，並長期抱怨此數據庫帶來的麻煩。雖然金融業表示，投訴案例沒有經過嚴格的審查，但消費者團體表示，數據庫不對外開放是庇護金融業者，抹滅了消費者的利益。

在審視創建 CFPB 的法律規章時，Mulvaney 在美國銀行家協會會議上告訴充滿說客和銀行家們，「我並未看到聯邦政府必須贊助經費來提供大眾評論的的金融服務。擁有一個面向公眾，但沒有完全審查的數據庫，可能與我們的整體使命不一」。

據了解，該數據庫的建立是希望給予金融業界一個無形壓力，如客戶與銀行有過不愉快的經歷，可以上網分享並提交投訴到數據庫中。目前為止，已經提出了超過 100 萬筆類似投訴。監管機構可以利用這些數據來決定是否調查金融公司。

丹佛富通私人銀行（Fortis Private Bank）高管 Kim Gustafson 表示，「數據庫上有很多評論，只是人們對某些事情的感受，而沒有任何確鑿的事實，或對特定問題的實際投訴」。在顧客反映及投訴回應裡，CFPB 還是有給予金融公司一個反駁的機會，以確定該客戶是否是位真實客戶，也會在任何信息發佈前，給金融企業一個回應的機會。

消費者保護倡導者不滿意 CFPB 的方向，消費者權益倡導組織 Allied Progress 的執行董事 Karl Frisch 提道，「CFPB 收到了數万條關於富國銀行的投訴，目前這個問題正在得到解決」。