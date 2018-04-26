華新科獲利亮眼+比價效應 強漲收復所有短均 認購權證也火熱

被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 族群因為缺貨、漲價效益帶動，近期股價表現亮眼，華新科 (2492-TW) 在龍頭國巨大漲之下，也掀起比價效應，今 (26) 日盤中強漲逾 5%，收復 5 日線、站上所有短期均線，近期連結華新科的認購權證也強強滾，今天續擠進成交前十名排行榜。

國巨因為獲外資券商法巴證券喊出目標價上看 852 元，今天重新站上 600 元大關，「二哥」華新科雖然遭外資連續兩天調節，合計賣超 4692 張，但今天在國巨大漲帶動下重回多頭懷抱。

華新科 3 月營收、獲利都創歷史新高，且今年業績可望逐季走升的優勢。華新科自結 3 月合併營收為 26.29 億元，年成長 58.26%，稅前盈餘為 8.83 億元，稅後盈餘為 6.74 億元，年成長 295.51%，創下單月歷史新高，單月每股盈餘為 1.39 元；累計第 1 季合併營收為 67.1 億元，年成長 45.25%，創下單季歷史新高。

由於 MLCC 持續供不應求，且第 1 季漲價效益持續顯現，法人表示，華新科 3 月單月獲利年增近三倍，每股稅後純益直衝 1.39 元，預期華新科第 2 季營運有機會比第 1 季好，並逐季成長到下半年，預估全年有機會賺逾一個股本。

若投資人看好華新科後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：華新科元富 7A 購 01 (077550-TW)、華新科中信 7A 購 01 (077627-TW)、華新科國泰 7A 購 02 (077883-TW) 等。