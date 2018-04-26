【異動股】國産芯片板塊再度拉升 海特高新(002023-CN)漲停

今日早盤，國産芯片板塊再度拉升，截止發稿，海特高新(002023-CN)強勢漲停封板報12.80元，長川科技(300604-CN)漲7%報73.19元，全志科技(300458-CN)漲5.71%報27.95元，北京君正(300223-CN)漲5.71%報35.55元，聖邦股份(300661-CN)漲5%報131.57元，台基股份(300046-CN)、匯頂科技(603160-CN)、康強電子(002119-CN)漲超4%，北方華創(002371-CN)、揚傑科技(300373-CN)、富瀚微(300613-CN)、盈方微(000670-CN)等股紛紛跟漲超3%。

近段時間，國産芯片業的現狀與發展成為網絡輿論的熱點，同時也引發了業界關于中國集成電路産業未來發展路徑的諸多思考。

昨天，華爾街日報給出消息稱，美國商務部正在調查華為，看他們是否也跟中興一樣，具體來說就是對是否違反了與伊朗相關的制裁令對其展開調查。比中興來說，華為的份量更足，畢竟他們是繼三星電子、蘋果公司之後的全球第三大智能機制造商，該公司從美國芯片制造商采購部分零部件。對于外界傳聞的被美國商務部調查一事，華為方面表示不予評論。

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