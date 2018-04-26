恆指走勢逆轉 早段跌逾百點

美國股市結束五連跌，亦帶動港股今早高開50點，其後走勢逆轉，恆生指數最新報30213點，跌114點；國企指數最新報12041點，跌52點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.07元，跌0.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.77元，跌0.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.17元，無升跌。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報80.65元，跌1.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.6元，跌0.9%，中國太平(00966-HK)最新報25.1元，跌2.1%。

汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報20.85元，跌1.7%，長城汽車(601633-CN)(02333-HK)H股最新報8.14元，升3.8%，華晨中國(01114-HK)最新報13.62元，跌0.9%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報385.4元，跌0.4%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.27元，跌0.2%，閱文集團(00772-HK)最新報65.8元，跌1.5%，眾安在線(06060-HK)最新報56.8元，跌1.2%。

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