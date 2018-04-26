李慧芬：1.20元之下買入惠生工程(02236-HK) 目標1.45元

兗此前公佈業績的惠生工程(02236-HK)，去年收入41.25億元人民幣(下同)，按年增加35.6%。錄得純利1.38億元，增長811%。

集團主要為化工提供EPC(即設計、採購及施工管理)服務。提供專有技術、設計、工程、原材料及設備採購與施工管理到維護及售後技術支援，集團提供的一體化服務範圍廣泛，涵蓋整個項目週期。

惠生工程的間接全資附屬公司Wison Petrochemicals獲得一項於美國德州的石化項目的模塊轉化設計和供貨、大宗材料採購、現場施工安裝承包合同。合同項下之代價總額約為3.6億美元，工作需在不晚於2020年3月完成。

集團在鞏固國內市場優勢地位的同時，進一步拓展海外市場，並加強自身在前期規劃、報價、執行、資源整合等方面的能力。經過20年的潛心耕耘，公司的經營業績已遍佈全國19個省市，這些都將成為公司在當地進行業務拓展的重要樣板工程。公司也已在海外12個國家和地區佈局，並且已經在7個國家取得了業務合同，未來將對已有斬獲訂單的國家和區域繼續精耕細作，通過不斷樹立海外的樣板工程，為迎接新訂單提供有說服力的證明；通過提供符合當地客戶需求的差異化產品，贏得國際市場的一席之地。

惠生工程注意到「一帶一路」沿線國家是全球經濟發展最活躍的地區，佔世界人口三分之二，能源行業與基礎設施發展潛力巨大。公司將以此為一個重要的切入點，以實現全球佈局。集團未來將本著立足國內的同時，實現在中東、北美、南美、非洲和東南亞市場的大力開發，形成「1+5」的業務格局。

惠生工程回吐已接近尾聲，股價在1.16形成較強支撐，投資者可於1.20元之下買入惠生工程，獲利目標1.45元。

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