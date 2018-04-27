面板需求減價格下滑 亞洲生產商第1季營收普遍不佳

據《日本經濟新聞》報導，近日的財報顯示，台灣及南韓的面板製造商在今年第 1 季普遍表現不佳，除了市場面板價格下滑之外，iPhone 需求不及預期，也帶來供應商的挫敗。

南韓三星電子 (005930-KR) 整體財報出色，但是顯示器部門今年的營業利潤下降了 68%，至 4100 億韓元 (3.79 億美元)，為 7 季以來最低。

三星控制全球約 90% 的中小型 OLED 板市場，主要用於手機及汽車業應用，但這些市場成長突然放緩，一個重要原因是 iPhone X。三星原本預估第 1 季為 iPhone X 提供 4500 萬至 5000 萬個 OLED 面板，但據信實際出貨不到 2000 萬個，部分人士預計 iPhone X 第 2 季銷售量還將下滑至 1500 萬支。

LG Display (034220-KR) 則在周三宣布，第 1 季營業虧損為 98 億韓元，是 6 年來首度虧損，相較之下，去年同期為獲利 1.02 兆韓元。2017 年，LG Display 獲得創紀錄的營業利潤，主要得利於價格提升。但如今價格較 3 個月前已下降 11%。

台灣友達 (2409-TW) 周四發布的財報中，第 1 季營業利潤也大減，至 29.5 億元新台幣。

在全球智慧手機市場放緩情況下，LG Display 和友達在 LCD 的出貨均陷入困境，電視機使用面板也缺少發展，預計本季還會持續惡化。

經過 2017 年的大熱之後，面板業在今年面對了更大的挑戰，另一方面，中國製造商京東方科技集團崛起，大量提高生產，也壓低了市場價格。

在 OLED 部分，由於復甦緩慢，也給三星的主導地位帶來風險，因為京東方將在其中小型 OLED 業務中投入大筆資金。

報導指出，一些難以和大陸及南韓競爭的台灣廠商，例如群創 (3481-TW)，可能會專注於醫療設備等利基市場。

