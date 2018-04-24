美元續強 大摩悲觀建議：拋售澳元 目標看0.7160

過去 3 個交易日，澳元遭受重創，兌美元貶值 2.7%。週二 (4 月 24 日) 亞市早盤，因澳洲第 1 季消費者信心指數 (CPI) 遜於預期，澳元兌美元一度觸及年內新低 0.7580。摩根士丹利外匯策略團隊認為，澳元仍有巨大下行空間，建議拋售澳元。

澳元兌美元走勢"> 澳元兌美元走勢

FX168 財經網報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在週一 (23 日) 發佈報告中表示，由於市場關注通膨憂慮，債務水準高、依賴外國資金的國家的貨幣澳元，會承受拋售壓力。

報告指出，最近的就業數據顯示澳洲國內景氣繼續低迷，這將令澳洲央行 (RBA) 在明年之前「按兵不動」，並限制澳元上行壓力。

澳洲統計局週二公佈，澳洲第 1 季消費者信心指數 (CPI) 較上季升 0.4%，升幅低於預期的 0.5%，較去年同期升 1.9%，升幅同樣不及預期的 2%。

報告預計，週二公佈的通膨數據將不會為澳元提供支撐。該行經濟學家預計潛在通膨依然受到抑制，幾乎不會改變澳洲央行前景。

摩根士丹利目前仍對澳元前景感到悲觀，且該行認為美元的強勢仍將持續一段時間，澳元兌美元將面臨進一步拋售壓力。

大摩指出，由於美國企業獲利依然強勁，且通膨擔憂說明美國殖利率曲線陡峭，美元應會保持相對強勢地位。建議拋售澳元兌美元，目標看向 0.7160，停損設在 0.7820。

不過，大摩警告，一旦風險偏好強勁反彈，此一交易面臨風險。