美司法指控華為比中興那次更嚴重 華為曾堅決否認

25日，有報道稱美國司法部正就華為是否違反美國對伊朗的制裁規定進行調查。

路透社報道，紐約聯邦檢察官至少從去年起就對華為進行了類似調查。目前，外界尚不清楚美司法部的調查進展到何種程度，以及聯邦探員對華為的具體指控。華為的發言人也拒絕對此置評。

華為這次受到的指控，比之前中興受到的制裁性質更嚴重。從機構性質來講，此次美國司法部對華為的調查屬于刑事調查，意味着華為有可能面臨額外的“刑事處罰”;而之前中興受到的美國商務部制裁屬于行政處罰。在今年2月，華為發言人曾嚴詞否認了美方所謂間諜行為的指控。

華為被調查的消息傳出後，英偉達、AMD、高通等美國知名芯片制造商股價悉數下跌，這也延續了美國科技股最近集體暴跌的頹勢。加拿大貝爾電信的一位高管認為，美國對華為的審查，隻是為了保護美國自己的産業。事實也證明，在全球其他市場“打遍天下無敵手”的華為，在美國的市場份額還不到1%。這絕非正常競争的結果，而是美國方面層層阻撓華為發展的證明。

如果美國司法部的調查結果認定華為故意違反美國的出口法律，那麽華為可能還面臨刑事處罰。此外，所有涉嫌參與非法活動的個人也可能面臨起訴。

來源：每日經濟報道

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