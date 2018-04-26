國家再推7項減稅措施 支持創業創新和小微企業發展

4月25日召開國務院常務會議，國務院決定再推出7項減稅措施，支持創業創新和小微企業發展;部署對銀行普惠金融服務實施監管考核，确保今年實體經濟融資成本下降。

根據會議部署，2018年1月1日至2020年12月31日，將享受當年一次性稅前扣除優惠的企業新購進研發儀器、設備單位價值上限，從100萬元提高到500萬元;將享受減半征收企業所得稅優惠政策的小微企業年應納稅所得額上限，從50萬元提高到100萬元。

從2018年1月1日起，還將取消企業委托境外研發費用不得加計扣除限制;將高新技術企業和科技型中小企業虧損結轉年限由5年延長至10年;將一般企業的職工教育經費稅前扣除限額與高新技術企業的限額統一，從2.5%提高至8%。

從5月1日起，將對納稅人設立的資金賬簿按實收資本和資本公積合計金額征收的印花稅減半，對按件征收的其他賬簿免征印花稅。

此外，將目前在8個全面創新改革試驗地區和蘇州工業園區試點的創業投資企業和天使投資個人投向種子期、初創期科技型企業按投資額70%抵扣應納稅所得額的優惠政策推廣到全國。企業所得稅、個人所得稅有關優惠政策分别自1月1日和7月1日起執行。

會議明确，采取以上7項措施，預計全年將再為企業減輕稅負600多億元。

“這些措施針對性和有效性都很強，它主要圍繞着科技創新型企業和小微企業，彌補了增值稅改革之後其他環節相對薄弱的問題。同時，由于涉及企業所得稅、個人所得稅、印花稅等多個方面，覆蓋面比較廣。”全國政協常委、瑞華會計師事務所管理合夥人張連起說，這次減稅舉措是今年一系列減稅減費、優化營商環境的政策組合拳中的重要部分，引導鼓勵創新，降低實體經濟主體負擔。接下來還會按照中央經濟工作會議和政府工作報告要求有進一步措施。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)