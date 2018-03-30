薪酬與表現成反比？福特董事長薪酬成長 公司利潤下滑

福特汽車 Ford (F-US) 週四 (29 日) 表示，執行長吉姆哈克特 Jim Hackett 的 2017 年薪酬達 1630 萬美元，含薪資、獎金、和股票獎勵等，但是福特調整後的稅前利潤與 2016 年相比，卻是下降了 19 億美元。福特股價週四收盤上漲了 2.03% 來到 11.08 美元。

福特汽車股價日線趨勢圖

包括養老金和福利金在內，去年 5 月份掌管美國第 2 大汽車製造商的 Hackett 獲利 1670 萬美元。他的前任執行長 Mark Fields 在 2017 年獲得了大約 1500 萬美元的薪水、獎金、和股票獎勵，總薪酬約為 2100 萬美元。

整體 2017 年付出的執行長薪酬達到約 3,700 萬美元。然而，福特 2017 年稅前利潤為 84 億美元，低於 2016 年的 103 億美元。

Hackett 去年突然被任命為執行長，以應對投資者對美國汽車製造商股價下跌，以及抵禦矽谷汽車競爭對手和新興企業的威脅。Hackett 曾經徹底改革了家具製造商 Steelcase Inc (SCS-US)，他的任務是改變最古老的汽車行業機構之一的管理文化。

本月初，福特宣布了雄​​心勃勃的計劃，將乘用車產品組合轉變為 SUV（休旅車）、增加更多混合動力和純電動汽車、並降低開發和製造成本，希望提高利潤和股價。

福特和美國其他汽車行業的營收都有所下滑。2016 年新車銷量達歷史新高的 1755 萬輛，但 2017 年下降了 2%。由於利率上升，預計 2018 年銷售額將再次下滑。新車銷售也面臨更便宜的出租車款挑戰。

福特週四表示，現年 59 歲的董事長比爾福特 Bill Ford 在 2017 年獲得了總計 1300 萬美元的薪水、獎金、和股票獎勵，比 2016 年成長了 17%。他的退休金獎勵下降了大約 14%，達 120 萬美元。