外資銀行擔心中國通過新規限制外資獲得證券公司控股權

繼中國證監會發布了《證券公司股權管理規定（征求意見稿）》之後，其中對控股股東的高資產數額要求、以及對非金融投資人股權上限的規定，引發外資銀行的擔憂，他們紛紛向證監會尋求說明。

允許外資金融公司在合資證券公司中取得控股股權，是中國承諾放寬外資持股限制的一個重要部分，尤其是對於總規模達數萬億美元的金融行業而言。

但消息人士警告稱，上月中國證監會發布的征求意見稿卻產生了相反的效果，阻撓更廣泛的參與。

根據征求意見稿，證券公司的控股股東凈資產不低於人民幣1,000億元人民幣(160億美元)，單個非金融企業實際控制證券公司股權的比例不得超過1/3。

如果凈資產規定適用於外資銀行的本地業務，而不是其全球實體，那麽多數國際銀行業者都將出局。

銀行業者都紛紛趕在周日意見反饋截止之前提出澄清這些規定的請求。

對於單個非金融企業實際控制證券公司股權的比例不得超過1/3的規定，銀行業者也不滿意。因為這意味著如果一家西方銀行與這樣的投資者合作，剩余16%的比例還需要另尋合作夥伴。

「這和各中國監管機構講話傳達出的精神不符，」了解擬議規定變動的一位人士稱，「三家可能就太擠了。」

由於事涉敏感，上述消息人士不願具名。他們表示，最終規定有望做出修改以反映他們的擔憂。最終規定料6月底公布。

證監會未立即回覆路透的置評請求。(路透香港/上海4月25日)

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