【華冠投顧】離岸風電、生技還是主流的方向

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描

今日新低點的個股：

回測月線的 2327 國巨、續創新低點的 2330 台積電、年線出現買盤的 3105 穩懋、創波段新低點的 2317 鴻海、急速回檔的 2049 上銀、跌破半年線的 2456 奇力新、半年線下彎的 2337 旺宏、一路往南到年線的 3443 創意、月線測支撐的 3026 禾伸堂、季線下彎的 6488 環球晶

今日新高點的個股：

底部買盤升溫的 6456GIS-KY、法人續買的 6153 嘉聯益、鎖碼漲停的 2856 元富證、股價持續強勢的 1795 美時、創波段新高的 2349 錸德、股價逆勢墊高的 2357 華碩、整理近尾聲的 5317 凱美、創高拉回的 8432 東生華、帶量表態的 2601 益航、突破橫向整理平台的 2823 中壽

大盤趨勢 & 類股行情

大盤今天跌破年線，出現帶量的買盤向上，連續長黑之後的反彈波，操作上切莫向下攤平，而是遇反彈的時候進行減碼。由於大盤目前的中期均線下彎，大盤後續整理的時間會更久，半年線之前仍有賣壓出現，個股操作宜短不宜長。風電類股今天出現買盤，包括 3078 上緯、2208 台船、2013 中鋼構、1514 亞力、1519 華城等，都出現帶量買盤向上，政策概念預期仍有行情可期。

今天強勢類股主流在生技類股上，除了新藥類股的 4147 中裕強勢站回 5 日線之外，帶動 1795 美時強勢漲停、4123 晟德出現反轉線型，4114 健喬出現反轉吞噬，另外，醫材有 8432 東生華創高拉回、4745 合富 - KY 也在整理後轉強，而 4728 雙美則是攻高漲停。生技類股後續仍有多頭可期，新藥、製藥、醫材都會陸續出現資金輪動買盤進場。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。