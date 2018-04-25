【豐銀投顧】資金成本將成為壓垮科技股的稻草

◆盤勢分析

昨天 Alphabet 公佈財報，表現確實不錯，但對於未來的營運展望卻被市場打槍，因此股價出現重挫 4.77% 的跌幅，另外，FB、亞馬遜、奈飛以及蘋果也都同步出現重挫，其中蘋果在過去一週跌幅達到 10% 以上，對於美國科技股在超級財報週的表現上埋下了隱憂，對於即將要公佈的財報內容可能沒什麼問題，是對於今年接下來的營運才是市場上願意再進場投資的重點，無巧不巧，這個關鍵的時間點美國 10 年期公債殖利率又衝到 3% 以上，觸動金融市場的敏感神經。

之前筆者曾在文章中提過，這 10 年間之所以能造就科技股的繁榮，就在於 FED 的貨幣寬鬆政策帶來廉價資金的優勢，現在殖利率上升，代表著未來資金成本壓力會越來越重，已經借錢的利息會增加，還沒借錢的成本會上升，在美國科技股當中負債 80% 以上的亞馬遜就成為重要的觀察指標，亞馬遜在近期也開始出現高點不再過高的空頭現象，後續財報公佈之後，市場如何評價就成為美國科技股的領先指標，另外，費半指數仍然是毫無懸念的持續回檔修正，短線遇到年線支撐稍有止跌，但下游客戶訂單需求動能減少仍是不爭的事實，空方看壓力不看支撐，4/24 的高點沒站回之前，費半仍有下跌的風險。對照回台股，現在從高回檔修正的穩懋可能就是接下來矽晶圓、被動元件的範本，穩懋在法說會中提到下游需求減緩，股價連吃二根停板，同樣地下游需求減緩也會發生在矽晶圓、被動元件的產業中，現在缺貨也許在有效需求減少的過程中會逐漸緩解，留意到現在全球各產業的價格大漲都不是在漲有效需求，漲的都是缺貨！簡單來說，就是訂單量沒成長！沒成長就沒營收，沒營收怎麼撐得住股價？

現在的操作策略仍然是以退場觀望為主，電子股是一定要避開的類股，尤其是蘋概股，鴻海在過去每天破盤價天天都便宜的過程裡，融資不斷地增加，現在已經接近花旗調降後的目標價了，鴻海接盤俠已經面臨融資斷頭壓力了，其它的被動元件也可能會複製同樣的情況，科技股現在真是低點深深深幾許呀…..(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

