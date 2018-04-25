台股盤後－開低拉高跌幅收斂 小跌19點收70點下影線 明釀攻年線

台股今 (25) 日早盤因為蘋果連跌 5 天，加上當沖降稅恐無法延續，市場賣壓持續湧現，指數一度跌破 10500 點，電子三雄僅大立光相對抗跌，所幸風電、生技等族群又見到買盤進場，逐步收斂指數跌幅，終場下跌 19.53 點，以 10559.97 點作收，拉出 70 點的下影線，成交值 1348.13 億元，有利於明天重新反攻年線。

以中小型股為主的櫃買市場則是開低震盪收紅，終場小漲 0.59 點，以 148.88 點作收，成交值 350.78 億元。

台股類股呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是電子零組件類股，跌幅達 1.7%，水泥跌幅也超過 1%，造紙、電機機械、觀光、汽車、半導體、食品、橡膠、資訊服務、塑膠、化學、通信網路、貿易百貨、航運、金融等也均收黑。

至於上漲類股則由油電燃氣領軍，玻陶、電器電纜、生醫、光電、紡纖、化學生醫、鋼鐵、其他類、建材營造、其他電子等也均收紅。

電子三雄今天依然呈現一平兩弱，其中股王大立光相對穩健，全場均在平盤之上，至於台積電及鴻海則是在盤下震盪，台積電也跟大盤指數一樣，試圖挑戰年線，而鴻海則是最弱的一檔，盤中一度跌破 80 元整數關卡，所幸尾盤仍順利守住。

被動元件也續弱，儘管國巨公布令人驚豔的第 1 季財報，不過股價卻無力反攻，反倒遭到賣盤摜壓，尾盤還失守 600 元大關。華新科則是一度試圖站回 5 日線，不過也是在尾盤出現急殺。另外包括奇力新、美磊、信昌電、光頡、禾伸堂、立敦、立隆電等跌幅也超過 1%。

風電及生技則是稍稍見到買盤回流，其中風電相關的亞力亮燈漲停，中鋼構、華城、大亞、上緯投控、華新、世紀鋼等也均收紅。

生技則由中裕領軍，包括佐登 - KY、濟生、和康生、合富 - KY、雙美、美時、保瑞、安成藥、泰福 - KY 等均亮燈漲停，達爾膚、麗豐 - KY、邦特、立康、強生、晟德、合一等，漲幅也超過 5%。

另外昨天宣布將以換股方式合併的新光金及元富證，因為新光金走勢相對疲弱，使得元富證盤中漲停走勢開開關關，但終場元富證仍順利鎖住，成交量也暴增到 13.5 萬張。

分析師林孟漢表示，台股今天走勢相對強勁，儘管一度大跌 90 點，不過跌幅卻能有效收斂，也隱約透露出市場氣氛其實並沒有那麼悲觀，同時根據往例，指數在跌破年線之後，通常都會在 2-3 天內重新反攻，以今天的盤勢來看，指數明天就有很大機會挑戰年線。