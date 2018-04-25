台水攜手工研院推新科技水處理搶攻新藍海市場

為了解決日益嚴重的缺水問題，工研院與台水公司今（25）日簽署合作意向書，以最新 AIoT 人工智慧結合物聯網技術，從水的源頭、中端水運送傳輸到末端廢水處理提供完整解決方案，提供台灣民生及工業用水解決方案，並揮軍東南亞水處理市場，建構台灣水產業鏈，搶攻水處理新藍海市場。

面對氣候劇烈變化影響下，水已成為重要戰略物資，水資源整合早已成為全球高度關注的重要議題，工研院與台水簽署合作意向書，將結合雙方優勢，以最新 AIoT 科技與水處理技術應用於水質預警與監控、漏水診斷與防治、水質改善等面向，從水的源頭、中端水運送傳輸到末端廢水處理提供完整解決方案，為台灣建構完整水處理產業鏈，未來也將整合雙方與台灣水資源 A-Team 設備製造商相關業者一起投入。

工研院董事長李世光表示，缺水問題最佳解決方法之一，就是利用科技方法處理使用過的水，將水循環回收再生利用，在台灣每年大約有 18 億噸的工業用水量，但回收使用率僅 40 到 60%，顯示台灣仍有相當大水處理商機。

台水董事長郭俊銘也指出，科技改變了許多產業的運作模式，因積極發展工業，許多水源遭受嚴重汙染，影響用水安全，過去台水也經歷了這些困境，淬鍊出豐富的經驗與技術，工研院也利用科技克服了諸多國內水處理難題，這次雙方可以進一步合作，結合應用科技與水處理產業，是國內水務產業發展的大利多。

此外，台水提到，今日簽署合作意向書後，未來雙方將更緊密結合，就水處理技術諮詢及推廣應用，進行交流與合作，除了推動國內水處理產業的升級之外，更規畫瞄準新南向國家等海外地區，輸出自來水處理技術實力，達成互利雙贏的目標。

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