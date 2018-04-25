歐司朗攜手諾基亞貝爾實驗室探索創新性5G網絡連接

上海 2018 年 4 月 24 日電 / 美通社 / -- 日前，歐司朗和諾基亞貝爾實驗室攜手，共同搭建低成本、高性能的室內無線網絡連接基礎工程。這項技術將於 2018 年 4 月 24-27 日在布魯克林 5G 峰會上展示。在該聯合項目中，來自諾基亞貝爾實驗室的網絡連接專家與來自歐司朗的照明專家共同探索如何利用天花板燈具構建支持 5G 的高度整合的室內無線網絡連接。5G 網絡是 LTE (4G) 發展的下一階段。支持 5G 的終端設備，數據傳輸速度將高達每秒 20G。通常，因所使用的頻率問題，在大樓內的信號接收將受到影響，因此獨立的室內網絡是實現穩定高速的互聯網連接的理想選擇。這一解決方案的優勢包括：



‧ 由於天花板燈具密集安裝在每棟大樓內，並連接至辦公室和工業樓宇的光控制和網絡管理系統，該系統只需簡單接入大樓的網絡通訊線路即可，如光纖；



‧ 受益於光源的集中且均勻分佈，能避免出現連接死角；



‧ 新的燈具還可用於其它用途，如傳感器數據收集；



‧ 相比傳統 Wi-Fi 網絡安裝更簡便、性能更優異、費用更低廉且支持新的應用；



‧ 低成本無線連接模塊的安裝只比傳統燈具的成本略高；



歐司朗創新部門負責人 Thorsten Mueller 表示：「我們的辦公室和工業化照明燈具已實現聯網遠程控制。在這個研發項目中，我們為燈具配備了特殊帶寬的無線模塊，支持手機和筆記本等移動設備接入燈具網絡並進行數據傳輸。」



諾基亞貝爾實驗室數據訪問研究負責人 Peter Vetter 表示：「貝爾實驗室專注於攻克人類在未來的互聯世界所面臨的挑戰。我們突破性的 5G 創新成果，將分佈式 MIMO（多輸入多輸出）無線連接系統整合入現有的密集照明陣列，實現高達幾個 G 的網速連接，滿足未來的需求。」



新無線燈具原型測試結果表明，用低成本 2.4G Wi-Fi 發射器，即可實現穩定的每秒 100M 以上的數據交換量。使用更複雜的不同頻率的無線模塊相互組合，多個通訊頻道同時運行，已能實現接近於 1G 的網速。如使用 5G 技術，因其使用更寬的頻率範圍，可傳輸更多數據，將可實現每秒幾個 G 的傳輸速度。



「我們的照明裝置智能化程度日益提高，」歐司朗 Thorsten Mueller 補充道。「辦公大樓內的人員檢測功能已投入使用，能更有效地管理會議室照明，並根據需求，在適當的時機規劃清潔工作。借助本地網絡服務，顧客可在零售商店享受更個性化的服務。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』