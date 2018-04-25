宇峻推《幻想三國誌 5》PC版 經典IP為Q2添動能

遊戲研發商宇峻奧汀 (3546-TW) 旗下第二大 IP《幻想三國誌》的經典單機 RPG《幻想三國誌 5》PC 版今 (25) 日正式上市，首發將推出平裝版 1.5 萬套與典藏版 1500 套，法人預估，在經典的《幻想三國誌》IP 帶動下，可望為第 2 季營運挹注成長動能。

《幻想三國誌 5》為宇峻及鳳凰遊戲共同開發的《幻想三國誌》系列最新續作，此為宇峻時隔多年，重返單機遊戲市場的最新力作，宇峻表示，除 PC 版本外，授權奧飛遊戲開發的手遊版本，也將於第 2 季在中國發行，預計第 3 季在台港澳上市。

《幻想三國誌》為宇峻第二大 IP，已累積長達 15 年的 IP 價值，宇峻表示，目前該 IP 佈局朝泛娛樂發展，除 PC 與手遊版本陸續於今年第 2 與第 3 季登場外，該 IP 進軍影劇市場的首作將於第 4 季上市，授權給天鵬文化負責拍攝古裝仙俠劇，並於 2019 年第 1 季推出網路大電影，將充分發揮 IP 效益。

宇峻今年遊戲產品相當多元，加上去年受到中國版號申請等因素影響，許多原先預計去年下半年發行的遊戲，延至今年才發行，將使今年成為宇峻最多新遊戲上市的一年，目前除旗下兩大知名 IP《三國群英傳》與《幻想三國誌》齊發外，《曉之軌跡》與《伊蘇》等二次元遊戲也將成為今年重點產品，整體遊戲營運動能樂觀可期。