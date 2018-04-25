產品利差空間佳 國喬Q2可望優於去年同期

國喬 (1312-TW) 主力產品 ABS 首季利差維持高檔、需求強勁，SM 供需也相當緊俏，展望第 2 季，法人指出，國喬 24 萬噸 SM 產線將在本季進行歲修，但在 ABS 利差維持高檔、SM 價格與上季相近下，預期第 2 季表現將優於去年同期。

國喬今年第 1 季受惠 ABS 利差仍維持高檔，需求強勁，加上中國 SM 供需緊俏，利差也較上季大幅成長，可望帶動國喬第 1 季營運表現，法人估每股稅後純益上看 1.4 元，預期將較上季與去年同期成長。

展望第 2 季，法人指出，國喬 24 萬噸 SM 產線將在 4/23 至 5/25 進行歲修，預期 SM 銷售量將為減少，但目前價格仍與上季相近，加上 ABS 利差持續維持高檔，預估第 2 季營運表現將優於去年同期。

展望下半年，法人認為，SM 與 ABS 今年行情看來均相當不錯，加上第 3 季為傳統旺季，目前看來沒有悲觀的理由，但整體產業要像去年處於榮景狀態不太容易，對今年展望審慎樂觀。

國喬去年受惠主力產品 SM 與 ABS 價格俏及供需佳，光是第 3 季獲利就已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，使第 4 季每股稅後純益達 1.2 元，大幅優於市場預期的 0.7 元，帶動去年營運表現改寫新猷；去年全年稅後純益 34.48 億元，年增 43.61%，每股稅後純益 3.64 元。