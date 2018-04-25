港股早段跌幅擴大 挫逾300點

外圍股市走勢疲弱，拖累港股低開149點，其後跌幅擴大，恆生指數最新報30287點，跌348點；國企指數最新12106點，跌138點。
美國國債孳息率上揚，促使投資者對美國聯儲局加息加快的憂慮，今早銀行股表現平平，匯豐控股(00005-HK)最新報77.25元，跌0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報33.75元，跌0.1%，中銀香港(02388-HK)最新報38.95元，跌0.9%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.07元，跌1.8%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.77元，跌1.6%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.15元，跌1.2%。
汽車股方面，今早宣布配股集資33億元的北京汽車(01958-HK)，股價早段受壓，最新報7.86元，跌8.4%，跌穿配股價7.89元。其他汽車股方面，吉利汽車(00175-HK)最新報21.65元，無升跌，華晨中國(01114-HK)最新報14.16元，跌2.2%。
重磅藍籌股方面，股王騰訊控股(00700-HK)今早表現疲弱，並且失守390元，最新報388.4元，跌2.1%，友邦(01299-HK)最新報68.55元，跌0.3%，香港交易所(00388-HK)昨日收市後公布有關日後接受同股不同權企業上市申請條件，今早港交所表現，最新報260元，跌0.8%。
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