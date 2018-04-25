【異動股】5G概念拉升走強 華脈科技(603042-CN)等多股漲停

今日早盤，5G概念拉升走強。截至發稿，華脈科技(603042-CN)漲停報29.78元，欣天科技(300615-CN)漲停報31.47元，科信技術(300565-CN)漲停報24.99元，吉大通信(300597-CN)漲停報20.49元，同洲電子(002052-CN)強勢漲停報6.41元，神宇股份(300563-CN)漲6.66%報30.28元，創意信息(300366-CN)漲6.35%報14.57元，中新賽克(002912-CN)漲6.15%報127.8元，意華股份(002897-CN)、超訊通信(603322-CN)等股等個股亦跟随大漲超5%。

消息面上，4月24日，國家發展改革委發布通知，降低5G公衆移動通信系統頻率占用費标準。為鼓勵新技術新業務的發展，對5G公衆移動通信系統頻率占用費标準實行“頭三年減免，後三年逐步到位”的優惠政策，即自5G公衆通信系統頻率使用許可證發放之日起，第一年至第三年(按財務年度計算，下同)免收無線電頻率占用費;第四年至第六年分别按照國家規定收費标準的25%、50%、75%收取無線電頻率占用費，第七年及以後按照國家規定收費标準的100%收取無線電頻率占用費。

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