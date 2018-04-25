美國4月經濟諮商局消費者信心指數升至128.7 優於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國 4 月份消費者信心意外上升，至 2000 年以來的第二高水準，因美國民眾對當前狀況和經濟前景愈加樂觀。經濟諮商局發布的數據顯示，美國 4 月份消費者信心指數由前月修正後的 127.0，向上攀升至 128.7，表現優於預期。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為 126.0。前月數據由初報的 127.7，修正成為 127.0。



這份數據顯示，4 月份消費者現況指數由前月修正後的 158.1，向上揚升至 159.6；4 月份消費者預期指數由前月的 106.2，向上揚升至 108.1。



美國 4 月份消費者一年通膨率預期為 4.7%；三月份經修訂後為 4.7%。



這份數據顯示，預計六個月內購買汽車和大型家電等大件物品的受訪者占比上升，表示計畫購買住房的受訪者比重達 7.8%，創紀錄新高。這將支持消費支出以及房價。消費支出是美國經濟的最大組成部分，而受供應緊張影響，房價已經輕而易舉超過了薪資的上漲速度。



與此同時，經濟諮商局這份 4 月份的報告還顯示，認為就業機會豐富或難以找到工作的受訪者之間的勞動力差距縮小至 22.9%，為三個月低點。



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