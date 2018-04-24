亞洲近期最強的股票市場 本月恐出現2年來最糟的表現

近兩年亞洲表現最好的股票市場當屬越南，2017 年大漲 48%，今年 4 月 6 日創下新高時，又漲了 22%。但自此之後卻是一路下滑，恐創下近 2 年表現最差的 1 個月。

據《彭博》報導，Samsung 資產管理公司投資組合經理 Alan Richardson 認為，越南自 2016 年的低點起算，股市已經大漲超過 130%，因此他們已經在 3 月賣出大部分所持的越南股票。

在美國國債殖利率飆升的背景下，新興市場的股票及貨幣都受到打擊，MSCI 新興市場指數連續 3 個月下挫，這是自 2016 年 2 月結束 4 個月連跌之後，最長的下跌期間。

越南股市跌破 50 日均線 (圖表取自彭博)

越南股市周一大跌近 4%，過去 2 周累計下挫近 7%。有基金經理人認為，近期的 IPO 預期，也可能是造成市場拋售的原因。投資人拿回資金，準備投入即將到來的 IPO。

由華平投資銀行支持的越南 Techcombank 銀行，正尋求募資 21 兆越南盾 (約 9.22 億美元)，這將是越南有史以來最大的 IPO，超過去年 10 月 Vincom Retail JSC 首次上市。豪宅開發商 Vinhomes JSC，上周也開始評估需求，可能上市募資 20 億美元，更高過 Techcombank。

Old Mutual Global Investors AP Ltd. 亞洲股票主管 Joshua Crabb 表示，IPO 的估值略低，而前景更好，因此更加吸引資金。