〈房產〉房價已高 房仲調查：僅26.7%民眾認為買房可對抗通膨

近日國際原油價格大漲，買房抗通膨話題再度被炒熱。依房仲業者調查六都及新竹縣市準備購屋的民眾發現，僅有 26.7% 民眾認為買房可以抗通膨，而有將近 45% 民眾認為目前房價太高，因此不會將房地產作為抗通膨的首選標的。

通貨膨漲通常伴隨高度經濟成長，過去房價上漲階段，由於不動產上漲幅度大於通貨膨漲幅度，因此，當通膨怪獸來臨時，購置不動產會被認為是對抗通膨的最佳工具。

不過，中信房屋副總經理劉天仁表示，目前房價處於盤整及微跌階段，買房除要被課徵持有稅、未來移轉如果有獲利，還得被課徵 15-45% 的房地合一稅。如果以目前台北市不動產的上漲幅度觀察，未來 5 年，房價要上漲 15% 似乎有難度，而且還必須承受可能下跌的風險。當房價上漲幅度跟不上通膨上漲的幅度，買房無法抗通膨，買房反而成為負資產。

根據中信房屋宅指數調查發現，現階段僅有 26.7% 的民眾認為買房可以抗通膨，有近 7 成的民眾不會因為通膨的誘因而買房。至於不會將買房作為抗通膨的原因，綜觀調查結果，有 44.9% 的民眾認為房價仍處於高檔，因此不會將房地產作為抗通膨的首選標的，更有近 2 成的民眾認為，預期房價仍會下跌，買房無法抗通膨。

此一宅指數的調查結果，推翻了過去房地產業者普遍認為，「買房抗通膨」的思維。包括美國聯準會及歐盟都將消費者物價指數成長率 2% 訂為通膨目標，台灣在評估通膨情況，評估應也可以此作為標準。

劉天仁表示，買房抗通膨的思維，除了可以從「買賣房價價差年化率」作為評估標準，也可以從長期收益的角度判斷買房是否可以抗通膨。舉例來說，如果目前的消費者物價指數為 2%，銀行 2 年期定存利率為 1.1%，則實質利率為 - 0.9%，等於把錢存在銀行，愈存愈少。但如果某不動產價值 1000 萬元，但年租金扣除必要成本後為 30 萬元，則不動產的收益率為 3%。此時，實質利率為 1%，買房就能達到抗通膨的效果。

劉天仁認為，目前房價雖然呈現盤整或緩跌的走勢，但根據內政部不動產資訊平台的統計，國內不動產租金呈現連續 38 個月上漲，該訊息即說明，當房價緩跌而租金上漲，即代表租金收益率大幅增加，因此，打敗通膨應是輕而易舉。換言之，如果以收益型不動產的角度觀察，買房還是能抗通膨。