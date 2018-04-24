〈房產〉全台去年違建拆除量高達4.35萬件創新高 恐爆頂加賣壓

依營建署統計資料顯示，2017 年全台違建拆除量高達 4.35 萬件，年增 97%，年拆除量創歷史新高。其中並以雙北市政府去年拆違建動作最為積極，北市去年拆了 3863 件，新北市違建拆除量更高達 3.15 萬件居各縣市之冠，房仲業者認為，若未來拆除動作持續，甚至會引爆一波頂加住宅拋售潮。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，截至今年 2 月底止，全台違建量仍約有 65.7 萬件，雙北市違建量就高達 26.7 萬件，佔全台違建量 41%。由於過去房市持續飆漲，高房價以及大量的居住需求導致頂加產品在寸土寸金的雙北市格外盛行。市場中更有許多不肖房東為提高報酬率，不顧建物原本的結構和管線配置，硬是隔出十幾間房，不但未規劃防火逃生設計，甚至使用廉價易燃的木板隔間，去年底雙北市多起違建大火即是房東為一己私利罔顧房客及鄰居生命安全所造成的人禍，民眾不可不慎。

葉國華指出，目前雙北市的「新違建」皆屬於「即報即拆」，過去許多仲介業者以「既存違建」不會被拆除為由，鼓吹既存的頂加產品是買到賺到，不但可自用，還可以重新隔間賺取額外的租金收入，造成市場中有許多民眾、投資客都指名購買這類「既存違建」，使得近年雙北頂加產品價格不斷被炒高。然而，不管是「即拆」或「緩拆」，違建終將會走上拆除一途，建議民眾事先了解相關規範，避免以身試法。

「屋比」趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，過去頂加產品，是首購族想在雙北擁有較大居住空間的一個選擇，就實務來看，頂樓加蓋的價格，大約只要樓下樓層的三分之一，以權狀 20 坪、增建也 20 坪來說，假設原本無增建總價 900 萬，購屋者只要再多付出原本購屋總價約三分之一，即 300 萬元的金額，就可以擁有兩倍使用空間，相對超值很多。

不過，這兩年雙北市政府不斷宣示要拆除違建，新北去年全年就拆了 3 萬多件，北市也拆了將近 4 千件，不僅讓原先想買頂加的購屋者出現遲疑，也讓不少頂加屋主持有信心出現動搖，預期若未來政府持續拆除動作，頂加產品賣壓還有持續攀升的可能，而過去因擁有「加蓋」所產生的溢價空間也將不斷縮小。