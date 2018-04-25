〈房產〉豪宅三巨頭去年成交登錄100億元 華固天鑄占44億元

依實價登錄最新資料顯示，台北市「文華苑」2 樓出現一筆新的實價揭露，成交 5.3 億元，每坪成交單價為 186.6 萬元，是 2017 年以來該社區第 5 筆的實價揭露，而 2017 年以來「文華苑」、「華固天鑄」及「文心信義」3 個豪宅社區，總計揭露交易共達 100 億元；其中華固天鑄成屋交易加上預售屋實價揭露 16 筆，成交 44.5 億元。

此次文華苑有筆 2 樓新的交易揭露，2 樓成交 5.3 億元，每坪成交單價為 186.6 萬元，房價和過去幾筆每坪 180 萬元以上的行情相去不遠，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年豪宅市場將有更多供給釋出，豪宅客可挑選的豪宅社區更多，而未來豪宅的銷售狀況，也可視為房市的風向球指標。

2017 年「文華苑」共 5 筆交易成交總金額約 25.6 億元，不過信義計劃區的新成屋案「文心信義」2017 年則是揭露 6 戶，成交金額更高達到 30 億元，加上「華固天鑄」成屋交易加上預售交屋的實價揭露共 16 筆，成交 44.5 億元，2017 年合計 100 億元。

曾敬德表示，去年豪宅市場銷售有落底回溫的跡象，一些許久未成交的豪宅社區，陸續也有交易案揭露，而過去一陣子新完工落成的豪宅社區，因為已經可以看到實際豪宅建築的質感，加上價格也有適度的修正，又吸引豪宅客的目光，陸續從實價揭露也看到成交案例，豪宅市況也呈現緩步回溫。