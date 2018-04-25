憂Q1財報+外資賣壓不減 鴻海摜破80元創1年半新低

鴻海 (2317-TW) 近期已遭外資連續 22 天賣超，市場也擔心鴻海第 1 季財報表現，單季每股稅後純益有可能不到 0.5 元，利空壓抑今 (25) 日股價開盤就跌破 80 元大關，最低來到 79.5 元，創 2016 年 11 月中旬以來近 1 年半新低。

法人指出，鴻海 3 月營收在通訊及個人電腦產品出貨穩定支撐下，回升到 3491.54 億元，創單月同期歷史次高；累計第 1 季營收達 1 兆 275.76 億元，也創單季同期新高。不過從去年第 4 季鴻海財報可以窺見，如果扣除認列出售夏普 (6753-JP) 特別股的收益，等於單季稅後純益僅 56 億元，單季每股稅後純益 0.32 元。

法人表示，鴻海第 1 季營收較去年第 4 季大減 40%，受到蘋果產品對鴻海獲利貢獻較高，因此營收規模縮小狀況下，加上根據過去經驗，鴻海第 1 季財報表現多半不太好看。

另外，市場也預期，蘋果 (AAPL-US) 將在 5 月 1 日美股盤後公布財報，預料在 iPhone X 銷售狀況不如預期下，蘋果獲利表現也有壓力，因此對包括鴻海在內的蘋概股，股價恐又面臨修正風險。

投資人若看淡鴻海股價表現，有意透過認售權證，以較低廉成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海元富 78 售 02(06780P-TW)、鴻海兆豐 79 售 03(06441P-TW)、鴻海麥證 7A 售 03(07165P-TW) 等。