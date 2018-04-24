三大法人賣超63億元 外資3天大砍逾400億元 鴻海遭連21賣

台股今 (24) 日雖然有台積電止穩，但鴻海及大立光，加上被動元件、風電生技等強勢族群同步出現漲多獲利了結賣壓，終場下跌 117.63 點，以 10579.5 點作收，跌破年線 10583 點，也跌破去年底的 10642 點。累計從上周五到今天，外資 3 個交易日內已大賣 407 億元，而鴻海更遭連 21 天賣超。

三大法人部分，外資及陸資賣超 77.77 億元，外資自營商買超 0.42 億元，投信賣超 0.31 億元，自營商自行賣超 1.33 億元，自營商避險買超 16.41 億元，合計賣超 63 億元。

期貨部分，三大法人也同步偏空操作，外資減碼多單 1194 口，淨部位多單續降到 28798 口；投信加碼空單 52 口，淨部位空單來到 28146 口；自營商加碼空單 420 口，淨部位空單來到 6388 口，合計三大法人加碼空單 1666 口，淨部位空單為 5736 口。

外資今天同步出脫電子三雄，其中鴻海躍居外資賣超首位，同時也是連續 21 天賣超，至於台積電雖然賣壓略減，但也是連續 3 天賣超，連股王大立光也遭到外資連 5 天賣超。

相較之下，金融及傳產稍稍獲得外資買盤加持，其中金融的開發金、玉山金、中信金、永豐金、富邦金、第一金、兆豐金都是外資買超標的，傳產的台泥則是高居外資買超首位，中石化、遠百、國喬、益航、潤泰新、長榮航、華航等，外資買超也都是在 1500 張以上。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是沒有買賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連 3 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為台泥，買超張數 18238 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 16777 張，第 3 名開發金，買超 12566 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，買超 10946 張，第 5 名玉山金，買超 10210 張。6 到 10 名依序為，富邦上証正 2，買超 8112 張；臺企銀，買超 7037 張；佳世達麥證 77 購 01，買超 7023 張；強茂，買超 5373 張；瑞昱麥證 78 購 01，買超 5339 張。

外資集中市場賣超第 1 名鴻海，賣超張數 20498 張，第 2 名友達，賣超張數 18385 張，第 3 名台積電，賣超張數 16152 張，第 4 名台積電，賣超 9632 張，第 5 名聯電麥證 7A 購 01，賣超 8630 張，6 到 10 名依序為，聯電麥證 77 購 01，賣超 7585 張；佳世達，賣超 6373 張；聯電麥證 7A 購 02，賣超 4979 張；台泥麥證 77 購 01，賣超 4791 張；台泥麥證 79 購 01，賣超 4702 張。

法人表示，外資今天賣超電子權值股，包括鴻海及台積電都名列其中，顯示外資的操盤策略仍偏空，也壓抑了指數重新回到半年線之上的機會，甚至反向還跌破年線，不過根據目前的盤勢觀察，內資盤的態勢並沒有改變，而且接下來還有 520 行情，預料官股也會有所動作，因此年線應該有機會很快就重新站上。