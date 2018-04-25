傳可能再度籌資 嘉聯益：今年再辦理機率極低

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (25) 日盤中逆勢爆量走高，漲幅逾 5%，突破前波 45.5 元的波段高點，市場傳嘉聯益將進行今年二度市場籌資，可成 (2474-TW) 可望藉此增加對嘉聯益的持股，不過嘉聯益在完成現增籌資 29.2 億元後，嘉聯益主管表示，今年再辦理籌資機率極低。

嘉聯益董事會在 3 月 22 日決議，將提請股東會授權辦理私募、現增或現增參與海外存託憑證方式進行籌資，以發行 5000 萬股為上限。嘉聯益主管指出，這是為了避免公司臨時有資金需求，提請股東會概括授權的一般慣例，在今年現增案效益尚未發揮下，恐怕即使提出也不易獲得主管機關核准，今年再辦理籌資的機率相當低。

嘉聯益以每股 38 元辦理 7684 萬股現金增資案，募集約 29.2 億元資金，並已在 3 月 16 日宣布完成募集；嘉聯益此次現增籌資，是今年以來 PCB 業者最大規模市場籌資案，由機殼廠可成 (2474-TW) 以 11.27 億元認購現增股約 2.97 萬張，占增資後股本 40 億元的 7.42%，一躍成為嘉聯益最大法人股東。

嘉聯益把握軟板天線訂單契機，辦理現增案籌資並在台急覓購置大型現有廠房供設備進駐，以趕上今 (2018) 年手機市場旺季投產，公司確定將以 15.7 億元買下位於桃園的桃園科技工業區內的旭晶能源科技 (3647-TW) 現有廠房，法人估，嘉聯益本次投資新產能資金將達 100 億元以上。

嘉聯益主管指出，目前設備進駐新廠的一切動作均依原規劃進行中。

嘉聯益去年第 4 季稅後純益為 3589 萬元，季減 49.87%，年減 79.87%，單季每股純益 0.11 元；累計全年稅後純益為 2260 萬元，年減 69.5%，每股純益 0.07 元。嘉聯益董事會通過去年盈餘分配，每股擬配 0.2 元現金股利。