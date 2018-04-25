殖利率升高 對美股已形成風險 還能靠高價優質股撐多久？

10 年期美債殖利率周二觸及 3%，衝擊美股大跌，分析師發出預警，在債券殖利率節節高升下，美股高估值和發行創新高的公司債，將進一步對股市形成風險。

美股走了 9 年的多頭，投資敢勇於追高，主要還是著眼於穩健收益、低利率和幾乎不存在的通膨，但現在通膨率上升，殖利率也上升，但可能已不足以推動股市持續走高。

標普 500 指數 2 月距離歷史高點跌幅超過 10% 後，宣告進入修正期，但在 20% 的收益成長預期下，FactSet 的數據顯示，標普 500 指數 12 個月的遠期本益比仍達 16.5，遠高於 5 年或 10 年平均值 16 和 14.2。

SociétéGénérale 全球定量研究主管 Andrew Lapthorne 表示，高昂的估值和創新高的美國公司債對股市構成風險，尤其美國公司發債創新高，讓投資人擔憂借貸成本將上升。

10 年期美債殖利率 4 年多來首度觸及 3%，周三維持在 2.98％附近，殖利率升帶來來的償債成本上升，將為美國企業處於創新高的槓桿使用率帶來挑戰。

據 FactSet 的數據顯示，美國企業債務總額與總股本比率為 95.5%，為 1999 年以來的最高水平，標準普爾全球評級公司 2 月時曾發出警告，由於信貸條件收緊，重債公司違約數量可能大幅增加。

下列圖表顯示，美國企業（不包括科技公司）持續在資本市場借貸。

美債企業發債（黑線）持續位於歷史高檔。（來源：MarketWatch）

2017 年標普 500 指數企業回購股票，為美股漲勢撐起半邊天，全年花費超過 5 兆美元，但在償債成本提高下，未來可能會減緩回購的步伐，高盛預估，今年企業回購股票的花費約 6500 億美元。

Lapthorne 表示，股票回購的下降趨勢 2018 年將持續，原因很簡單，大多數公司根本承受不起借貸成本，回購股票的能力也下降。

事實上，隨著過去幾年債券殖利率下降、優質股飆升，美股估值已接近歷史高點，然而，過去 3 個月來，消費性產品等防禦股跌幅最重。標準普爾 500 指數消費性產品類股在過去 3 個月下跌 15％，跌勢較大盤跌幅 6.8％來得更重。

Lapthorne 表示，目前美股隨著債券殖利率走高，對股價昂貴的優質股來說，影響了股價上漲的每股獲利成長，存在對股票的估值不利影響的風險。而且這些高價的優質股如果不是靠著 2 位數的獲利成長，恐怕股價還會跌得更多。