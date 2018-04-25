美債殖利率4年來首破3% 本周仍有多筆標售 恐引市場動盪

美國 10 年期國債殖利率周二盤中觸及 3% 的心理關卡，是 2014 年 1 月以來首次。2 年期美國國債殖利率也創下多年新高，自 2008 年 9 月以來首次超過 2.5%。分析師認為，這無疑將帶給市場新的壓力，殖利率可能進一步走高。

據《CNBC》報導，美股周二開盤未久，10 年期國債殖利率就微幅突破 3%，然後在整個交易日小幅下挫。

德意志銀行私人財富管理固定收益交易主管 Gary Pollack 表示，對投資人來說，這絕對是個心理關卡，接下來還有許多國債待發售，也將為市場帶來壓力。

Pollack 指出，本季財政部將標售破紀錄規模的 2 年期、5 年期及 7 年期國債，供應增加也會拖累價格，價格與殖利率為反向，帶來殖利率上升壓力。

10 年期國債殖利率走勢 (圖表取自 CNBC)

近日全球投資人均關注 10 年期美債殖利率的攀升，擔心突破 3% 之後，全球金融市場的可能反應。

美債殖利率在今年 2 月突破 2.9%，一度帶來美股的急速修正。而 4 月大幅攀升的原因，也在通膨已見初步的跡象，而聯準會也堅持緊收貨幣政策的計畫。

進入 2018 年以來，利率上升一直在華爾街帶來分歧。部分人士認為，升息是對經濟實力的信任投票。另一些人關注的是，借貸成本因此上升後，將對牛市帶來威脅。

美國財政部周二拍賣了 320 億美元的 2 年期國債，殖利率為 2.498%。投標倍數 (bid-to-cover ratio) 為 2.61。包括主要央行在內的間接投標者，認購了 41.6%，包括國內貨幣基金在內的直接投標者，購買 15.3%。

當利率低時，企業不但可以廉價借入現金，還可以回購自己的股票，均有助於股市上揚。另一方面，投資人拋售美國國債，這則使得殖利率上升。

芝加哥諮詢公司 Bianco Research 負責人 Jim Bianco 認為，這更像需求驅動的走勢，人們擔心通膨，並重申聯準會在未來 2 年升息 6 次的想法。聯準會轉向更嚴格的貸款政策，也提振 2 年期國債走升的速度，進而使長短天期利差由 2016 年底的 1.25 個百分點降至 0.5 個百分點。