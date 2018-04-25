SAP的Gigya方案助企業保護客戶數據並在大中華地區建立信任

香港 2018 年 4 月 25 日電 / 美通社 / -- SAP SE (NYSE: SAP) 今日宣布推出三款全新解決方案，以支援香港和大中華地區有需要收集客戶數據的企業在提供個性化體驗的同時，亦能遵守新的「歐盟通用資料保護規則」（GDPR）。這三種新方案，包括 SAP®Hybris®Indentity、SAP Hybris Consent 和 SAP Hybris Profile，均來自 SAP 最近併購的 Gigya。SAP Hybris 可以單獨展開或作為一個完整的方案，為客戶提供保障透明度和控制自身數據的解決方法；同時通過穩健的註冊、同意偏好和檔案管理以協助客戶克服合規方面的挑戰。



這些解決方案是針對將於 5 月 25 日生效的 GDPR 而及時推出。雖然這是一項歐盟法規，但 GDPR 將對全球產生影響，因為它會影響所有在歐盟範圍內收集客戶個人信息的企業，例如金融服務，電子商務，教育，醫療保健，市場營銷或跨境交易等行業。該項法規為歐盟居民和遊客提供了廣泛的新權利，並適用於世界任何地方的組織。



SAP Hybris 總裁 Alex Atzberger 表示：「亞洲現時擁有一些世界上最大的數據公司，並且對數據的價值和保護數據責任的關注均有所提升。GDPR 即將推出，對沒有做好準備的公司會構成風險，所以這些解決方案推出的時機十分恰當。」他續指：「在 SAP 加強推出領先的前線工作軟體套裝戰略的同時，結合 SAP Hybris 和 Gigya 的解決方案為客戶帶來巨大裨益。更重要的是，它將合規方面的需求轉化為戰略性業務優勢，並創建更多可信的客戶關係。」



每個新的 SAP Hybris 解決方案都能提供快速而安全的可擴展性，使企業能夠管理數以百計品牌的數十億個身份和數千個數碼產品，並協助他們滿足對私隱和數據保護管理與日俱增的要求。這有助品牌發起並建立可信賴的客戶關係，以保護企業自身及其網上顧客。



品牌對透明度和對個人信息缺乏控制會侵蝕對其電子顧客體驗的信任。事實上，最近的一項調查顯示，數據在不知情的情況下被使用是消費者離棄品牌的主要原因。







來自 Gigya 的三款全新 SAP®Hybris® 解決方案



這三種解決方案旨在協助機構採用電子方式，通過數據去推動更有效的市場營銷，銷售和服務，同時讓客戶控制共享多少數據：



SAP®Hybris®Identity 透過靈活的用戶身份驗證選項，聯邦標準及單一登入功能機應用程式和物聯網設備各平台上建立安全的客戶註冊和登錄。它能捕捉和儲存客戶的身份數據，以獲得可靠和個性化的電子體驗，而且優化了的註冊流程可提高轉化率，該平台同時還可幫助保護消費者免受身份盜用和數據盜竊。



SAP Hybris Consent 展示並記錄了客戶對服務條款和私隱協議的同意，包括 cookie 許可和市場營銷傳訊。為了審計目的，許可協議和許可歷史記錄會在客戶的生命週期中被跟踪。這些信息可以與市場營銷、銷售和服務應用程式同步。客戶可以透過中止同意，數據導出和刪除賬戶等功能來控制他們的個人資訊，而同意記錄將儲存於一個安全的數據保險庫中。



SAP Hybris Profile 將客戶身份資訊，個人檔案屬性和其他系統數據轉化供個別客戶觀看，可以實時編製或批量調配到任何應用程式、服務或數據倉庫。組織可以在整個客戶的生命週期中，管理個別客戶觀看的所有信息。借助該平台，並在取得消費者的同意和透明度下，SAP 顧客可以分析這些個別客戶觀看的數據，以計劃，預測及優化電子體驗，以支援銷售和服務。



Gigya 行政總裁 Patrick Salyer 說：「如果數據是新石油，那信任便是推動這新數據經濟的終極貨幣。在亞洲，我們看見顧客為了其方便性而對數據收集工具的信任有所提升，然而一旦這種信任受到損害，就很難重新建立，而且更可能產生深遠的商業影響。為了建立信任，消費者要求透明度和控制他們的客戶數據如何被管理，GDPR 則在法律要求上更進一步。Gigya 提供這些新的 SAP Hybris 產品，令我們得以提供市場上唯一能夠創建可靠客戶關係的解決方案－而這僅僅是在 SAP 宣布收購 Gigya 的四個月後。」



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』