陳德霖：炒家「雙邊操控」需備千億港元彈藥 難度大增

香港金管局總裁陳德霖昨 (24) 日發表網誌，指現時出現資金流出港元主要是由港美息差套利活動所帶動，未見炒家大規模做空跡象。並指以現今監管等限制和港股規模，炒家若「雙邊操控」藉做空港元及期指獲利，所需彈藥將以千億港元計，難度大增。

港匯早前持續觸及 7.85 弱方兌換保證，令金管局 13 度進場承接逾 513 億港元賣盤，港元地位傳言又起。香港《文匯報》報導，陳德霖在《匯思》撰文指出，資金這次流出港元，一是沒有國際「大鱷」炒作港元，二是金管局進場也不是打「港幣保衛戰」。

他表示，現時出現資金流出港元主要是由港美息差套利活動所帶動，並無跡象顯示有人大規模做空或衝擊港元。現時金管局買入港元是聯匯制度下的正常運作，並非抵抗大鱷的「保衛戰」。

萬一有人想衝擊港元，他認為香港完全有能力應付。1998 年亞洲金融危機對香港經濟和社會帶來的嚴重衝擊和教訓，大家難以忘記。但現時香港銀行體系的總結餘、貨幣基礎和外匯基金的外幣資產，都比 20 年前倍增。

另外，2008 年全球金融危機後，國際間致力金融改革，監管趨嚴，銀行在《巴塞爾協定 III》及各種限制下，炒家要像 20 年前那樣借入大量港元資金去做空港元，難度大增。再加上香港的股票市場規模也比當年大升 12 倍，要重施當日「雙邊操控」的故技，在股市匯市上下其手，所需資金或「彈藥」會是以千億元計。

近日港匯雖然回穩，但港銀同業拆款利率 (Hibor) 卻持續上升，昨日港元 1 個月 Hibor 上升 18 個基點至 1.22393%，是 2008 年 12 月以來最高水平；1、2 周拆款利率升幅更強勁，分別升 75 點子及 32 點子，同報 1.25%，創近 4 個月新高。

Hibor 全線飆破 1%，創 9 年新高。 (圖：香港財資市場公會)

港匯回軟，昨低見 7.8472 兌 1 美元，晚上 8 時半，報 7.8465，跌 44 點子。

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市場預期隨着資金進一步流走，銀行總結餘下降，港銀最快 5 月將會升息。

陳德霖指出，事實上，在弱方兌換保證未觸發前，1 個月 Hibor 已由約 0.2% 輾轉升至 0.8%，而弱方兌換保證觸發後更由 0.8% 升至 1.05%。然而銀行何時加存貸利息，須視乎後市資金流向和外圍金融環境變化。

美國聯準會 (Fed) 表明會循序漸進地升息，市場普遍預期美息將持續上調。因此，相信港息在聯匯制度下會隨美息逐步上揚，而步伐應不會太急。但也要有心理準備，在月結、季結或大型招股活動出現時，港元因需求大幅增加而扯高港息。

他表示，銀行目前持有約 1 兆港元的高度流動性外匯基金票據和債券 (Exchange Fund Bills and Notes)，必要時銀行可以將票據作抵押，向金管局以貼現率借入港元資金結算和周轉。由於銀行體系持有大量外匯基金票據，隨時用以貼現，可以減低本港利率出現過分波動的情況。

此外，金管局亦可以按照市場情況和需要，透過調校票據的發行量提升市場港元的流動性。例如，當一批票據到期時，金管局可以減少續期重發量，釋放資金回流入銀行體系，變為新增的總結餘，這便能夠提升港元的流動性。

資料顯示，截至 4 月 20 日，在約 1.66 兆港元的貨幣基礎中，總結餘佔不足 1 成，而外匯基金票據和債券約 1.049 兆港元，是貨幣基礎的 63%，為香港銀行體系應付資金流出時，提供相當強大的流動性緩衝。

《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓稱，近期新股招股的影響僅屬暫時性，預期金管局或需再入市買港元，相信待下月小米的潛在招股活動完結後，總結餘料以周均 400 億元的速度收縮，意味總結餘或於 6 月底跌穿 200 億元水平。